Обискират студиото и офиса на Навални
В студию нашего канала пришли с обыском. Сейчас там находятся Любовь Соболь и один из операторов.
Дверь в офис выломали ломом и кувалдой. pic.twitter.com/vsc7vmDbK2
— Навальный LIVE (@navalnylive) January 27, 2021
От Фонда за борба с корупцията съобщиха също в Twitter, че и при тях са дошли.
Самата Любов Собол заяви, че нямат никакво правно основание за този обиск и показа документи в нарочно видео.
Г7 осъди ареста на Навални
Днес групата от държави от Г7 осъди ареста на руския опозиционен лидер Алексей Навални, определяйки задържането му като "политически мо...
В студию нашего канала пришли с обыском. Сейчас там находятся Любовь Соболь и один из операторов.— Навальный LIVE (@navalnylive) January 27, 2021
Дверь в офис выломали ломом и кувалдой. pic.twitter.com/vsc7vmDbK2
Редактор:
Евелина Гечева
Етикети: опозиция Русия офис обиск Алексей Навални