Обискират студиото и офиса на Навални

Те дойдоха в студиото на нашия канал за обиск. Любов Собол и един от операторите вече са там. Счупиха вратата на офиса с лост и чук.

Това съобщи каналът на Навални в Twitter. В студию нашего канала пришли с обыском. Сейчас там находятся Любовь Соболь и один из операторов.



Дверь в офис выломали ломом и кувалдой. pic.twitter.com/vsc7vmDbK2 — Навальный LIVE (@navalnylive) January 27, 2021

От Фонда за борба с корупцията съобщиха също в Twitter, че и при тях са дошли. Самата Любов Собол заяви, че нямат никакво правно основание за този обиск и показа документи в нарочно видео. Г7 осъди ареста на Навални Днес групата от държави от Г7 осъди ареста на руския опозиционен лидер Алексей Навални, определяйки задържането му като "политически мо... Прочети повече В студию нашего канала пришли с обыском. Сейчас там находятся Любовь Соболь и один из операторов.



Дверь в офис выломали ломом и кувалдой. pic.twitter.com/vsc7vmDbK2 — Навальный LIVE (@navalnylive) January 27, 2021 Това съобщи каналът на Навални в Twitter.