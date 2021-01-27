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Обискират студиото и офиса на Навални

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Обискират студиото и офиса на Навални
Снимка: Getty Images/Guliver
Те дойдоха в студиото на нашия канал за обиск. Любов Собол и един от операторите вече са там. Счупиха вратата на офиса с лост и чук.

Това съобщи каналът на Навални в Twitter.

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