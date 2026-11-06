Браво! Българинът Иван Хърков грабна златото на Световното първенство по самбо за втори път

Българинът Иван Хърков стана шампион на Световното първенство по самбо в Ташкент, Узбекистан и за втори път в кариерата си се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка на шампионат на планетата. 29-годишният Хърков, който е и европейски първенец от Тбилиси 2026, надделя с 2:0 точки над Борис Шатверян от Армения на финала в категория до 79 килограма на спортното самбо.

Иван Хърков стана световен шампион по самбо

Българинът взе първата точка след успешна атака и прехвърляне на съперника в средата на схватката. След това Хърков трябаше да защитава опит за ключ, с което се справи отлично. На свои ред самбистът от Панагюрище пробва атака с ключ на крака, но Шатверян излезе от тепиха. Така арменецът беше наказан. Десетина секунди преди края Иван Хърков спечели още една точка след добра атака, с което завърши в доминантна позиция в партер и си осигури победата.

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Хърков има общо 5 медала от световни първенства

Така Хърков заслужи отличие на пето поредно световно първенство, след като в Еверан 2023 взе първата си титла. За да стигне до втори златен медал от Световно първенство по самбо, той записа четири победи и допусна само 1 точка по пътя към финала. Към двата си златни медала Иван Хърков добавя три бронзови отличия, които спечели през 2022, 2024 и 2025 г.

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