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"Продължаваме промяната" за бюджета: Камионът на Радев ще падне в дерето (ВИДЕО)

06 ноември 2026, 17:58 часа 905 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Продължаваме промяната" за бюджета: Камионът на Радев ще падне в дерето (ВИДЕО)

"Бюджет 2027 ще доведе България до рецесия заради рязкото намаляване на държавните инвестиции и изоставането на доходите спрямо инфлацията. Това предупредиха от "Продължаваме промяната" след представянето на основните параметри на финансовата рамка от премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев

Бившият премиер Николай Денков използва метафората на Радев за състоянието на публичните финанси, като предупреди, че с предлаганата икономическа политика държавата няма да успее да избегне тежките последици.

"Този камион, с тази икономическа политика, задължително ще падне в дерето", заяви Денков. По-рано Радев сравни бюджета с "тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу към пропастта и ние трябва да го спрем и да го върнем обратно на склона". Още: ГЕРБ атакува бюджета на Радев: Нов дълг, по-високи данъци и още инфлация

От ПП критикуваха и липсата на публично достъпен пълен проект на бюджета. Към момента на изявленията на политиците Министерството на финансите все още не беше публикувало документа, а основните параметри бяха представени от премиера и финансовия министър пред депутатите от управляващото мнозинство в УНСС.

Денков обърна внимание на свиването на капиталовата програма на държавата от 10 млрд. на 6 млрд. евро. Според него орязването на инвестициите с близо 4 млрд. евро ще ограничи възможностите за икономически растеж, вместо да създаде условия за ускорено развитие.

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Той постави под съмнение и прогнозите на правителството за икономически подем, основан на привличането на външни инвестиции и развитието на високите технологии.

"Аз мисля, че тази фантазия е добре да не я залагаме, ако не сме сигурни, че можем да я постигнем", коментира бившият премиер. Още: "Бюджет на социалния мираж": ДПС със съвети към кабинета за финансите на държавата (ВИДЕО)

Денков сравни настоящата финансова политика с тази на предишното редовно правителство, като посочи, че то е оставило дефицит от 3% от БВП, бюджетни разходи около 38% от БВП и нов дълг в рамките на 4-4,5 млрд. евро.

"Това, което се опитва да направи правителството в момента, е до 2029 г. да се справи поне донякъде с наклона, по който е тръгнало благодарение на собствената си икономическа политика. Да, опитват да намалят дефицита, но дългът спрямо БВП продължава да се увеличава през всички години", заяви Денков. 

От ПП критикуваха и предвиденото увеличение на пенсиите със 7,8% от юли 2027 г. Според депутатa Венко Сабрутев то изостава значително от очаквания ръст на линията на бедност - 14%. По думите му при подобно разминаване около 1,2 млн. пенсионери ще останат с доходи под линията на бедност. 

Бившият министър на икономиката Богдан Богданов също атакува бюджетната рамка заради липсата на мерки за подкрепа на бизнеса на фона на високите цени на електроенергията и енергийните разходи.  Още: "Демократична България" обяви Бюджет 2027 за "страшно свличане": Истинският дефицит е 4,2%, а не 3,5%

"Не виждаме нито една дума, нито едно изречение в бюджета за антикризисен пакет, който да подпомогне нашата индустрия да оцелее в тези трудни времена. Чуваме правителството да говори за икономически растеж и питаме откъде ще дойде този икономически растеж? Ще дойде от орязаните доходи на българските граждани? Ще дойде от орязаната с близо четири милиарда инвестиционна програма на правителството?", попита Богданов.

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дефицит Продължаваме промяната бюджет 2027
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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