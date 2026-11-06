"Демократична България" обяви Бюджет 2027 за "страшно свличане": Истинският дефицит е 4,2%, а не 3,5%

"Правителството на лъжата представи бюджета на страшното свличане. По същия начин, по който излъгаха, че не са предлагали на Европейската комисия да сложат ръка върху пенсиите на 5 млн. българи, днес излъгаха за част от параметрите на бюджета. Беше ни представен бюджетен дефицит от 3,5%. Истинският бюджетен дефицит ще бъде 4,2%". С тази остра оценка съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев коментира представения от правителството проект на държавния бюджет за 2027 г.

От партията определиха финансовата рамка като "бюджет на страшното свличане" и предупредиха за ново задлъжняване, висока инфлация и липса на реални мерки за ограничаване на държавните разходи. Според Мирчев представената от премиера Румен Радев картина за състоянието на икономиката е подвеждаща.

"Беше нарисувана розова картина на страхотно индустриално развитие. Вместо това ни беше представен спад на БВП. Беше обяснено, че България ще бъде със здрави финанси. Вместо това ни бяха представени нови 9 млрд. евро дълг. Това е по-лош бюджет от бюджета на Жан Виденов. Хората, които тогава фалираха България, искат да влезем в спиралата от дългове на големи дефицити и нисък ръст на БВП", заяви Мирчев пред журналисти в парламента. Още: Бюджет 2027: 3,5% дефицит, 8,6 млрд. евро нов дълг и 5000 съкратени чиновници (ВИДЕО)

По официално представените от правителството параметри дефицитът за 2027 г. е 3,5% от БВП, а максималният размер на новия държавен дълг е 8,6 млрд. евро. От ДБ обаче твърдят, че реалната дупка в бюджета ще бъде значително по-голяма - 4,2%. Очаква се финансовата рамка да бъде подкрепена и с допълнително задлъжняване, като според опозицията управляващите не предлагат достатъчно сериозни мерки за овладяване на разходите.

Депутатът Мартин Димитров определи бюджета като "бюджет на много тежка зима - зима на излъганите надежди". Според него вместо очакваното подобрение на покупателната способност хората ще се сблъскат с ново поскъпване на стоките и услугите.

"Има огромен дефицит. В бюджетния план пише дефицит от 4,2%. Чакат ни трудности и огромно задлъжняване, без мерки за съкращаване на разходите и подобряване на благосъстоянието на хората. Няма мерки за орязване на модела, срещу който хората протестираха през 2025 г.", заяви Димитров.

ДБ критикува съкращенията в администрацията

От "Да, България" коментираха и обявените от премиера планове за съкращаване на над 5000 щатни бройки в държавната администрация. Според представените от кабинета данни най-голямата част от тях ще бъдат в системата на МВР - близо 2000 души. Предвижда се също административните структури да бъдат намалени от 260 на 220, а ръководните длъжности - от 1868 на 1723. Още: "Бюджет на вразумяването": Гълъб Донев се оправда с лошо фискално наследство - обеща да търси приходи

Съпредседателят на партията Божидар Божанов припомни, че през последните няколко бюджетни процедури ДБ е предлагала мерки за намаляване на държавните разходи. Част от тях сега са залегнали в плановете на правителството, но според него управляващите ги прилагат неправилно и неефективно.

Сред припознатите предложения са освобождаването на служители в МВР, които вече имат право на пенсия, реформа в системата на ТЕЛК и държавните служители сами да плащат осигурителните си вноски.

"Няколко бюджетни процедури подред предлагаме как да се намали бюджетният дефицит. Малка част от тях сега са единствените мерки за намаление на разходите от правителството - освобождаване на пенсионерите в МВР, реформа в ТЕЛК и заплащане на осигуровките от държавните служители. Припознават добри идеи, но ги изпълняват грешно и неефективно, както показват последните 6 месеца", заяви Божанов.

Той обяви, че ДБ отново ще внесе предложенията си за ограничаване на публичните разходи, но изрази скептицизъм, че управляващите могат да ги приложат ефективно. Божанов настоя първо да бъде представен целият бюджет, а не само презентационни слайдове и оптимистични прогнози. Още: Радев нарече документа от Европейската комисия за вторите пенсии "анонимка"

Радев отрича писмата до ЕК за втория пенсионен стълб

От ДБ отново поставиха въпроса и за намерението на правителството да прехвърли част от пенсионните вноски от втория стълб към НОИ. Поводът е документ от вътрешна комуникация на Европейската комисия от 15 октомври, разпространен от Ивайло Мирчев, който показва, че българската страна е представила подобно предложение пред Брюксел.

Според документа става дума за прехвърляне на 2 процентни пункта от общо 5 процентни пункта пенсионна вноска за втория стълб към НОИ. Очакваният бюджетен ефект е допълнителен ресурс от 800 млн. евро през 2027 г., 900 млн. евро през 2028 г. и 1 млрд. евро през 2029 г. Още: Бюджет 2027 е тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу по пропастта

Това противоречи на публичните уверения на премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев, че подобно предложение никога не е било обсъждано. Впоследствие Радев определи документа като "хвърчащ лист" и "анонимка" и обвини опозицията в организиране на кризисен пиар.

На въпрос дали Бойко Борисов или еврокомисарят Екатерина Захариева са предоставили документа от Брюксел, Мирчев отговори, че информацията е дошла от "доста загрижени за бюджета в България хора в Брюксел".

Той отхвърли и внушенията на премиера, че разпространяването на документа цели да отклони вниманието от скандалите около Сметната палата.

"Ние с далаверите на ГЕРБ и ДПС по отношение на магистралите и пътните поръчки сме се занимавали много пъти, включително и на протестите през декември 2025 г., докато той не смееше да слезе при протестиращите. Копринков сега е започнал да разпределя същите потоци", заяви Мирчев. Още: Европейската комисия притиска кабинета "Радев" за дефицита

Той призова Радев да обърне внимание и на конкретни инфраструктурни проекти, като посочи строителството на 2,7 км магистрала за 108 млн. евро и попита на кои фирми са възложени средствата.

"Нашата работа като опозиция е да защитаваме националния интерес и смятаме, че с действията си предотвратихме огромна злоупотреба с пенсиите на 5 млн. българи", заяви Мирчев.

От ДБ обобщиха позицията си с призив към управляващите да преработят финансовата рамка, преди тя да бъде внесена за приемане. Още: Лидерите на парламентарните групи също били поканени в УНСС да слушат за бюджета

"Това правителство трябва да бъде спряно. Ако това ви е бюджетът, по-добре не го показвайте. Преработете го, за да може поне самото правителство да не произвежда инфлация", заявиха от партията.