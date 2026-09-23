Бивш играч на Реал Мадрид, прекарал голяма част от престоя си на "Бернабеу" контузен, си намери нов клуб

В началото на лятото Реал Мадрид се раздели с класен играч, който така и не разгърна пълния си потенциал на "Бернабеу". Става въпрос за Давид Алаба. Малко футболисти в света могат да се мерят с постиженията на австриеца. Той спечели десет пъти германското първенство с Байерн Мюнхен и два пъти стана шампион на Испания с "кралете". Освен това той вдигна шест пъти Купата на Германия, а в допълнение към това, триумфира четири пъти в Шампионска лига - два пъти с Байерн и два пъти с Реал Мадрид.

Давид Алаба с важно решение за бъдещето си

Престоят му в испанската столица обаче не премина по план. Алаба пристигна в Реал Мадрид през лятото на 2021 година и изигра ключова роля в дебютния си сезон. Поредица от сериозни контузии в следващите години ограничиха драстично игровото му време и той записа само 121 мача в рамките на пет кампании във всички турнири. В края на миналия сезон договорът му с "кралете" изтече и не бе подновен, което доведе до напускането му.

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През следващите седмици той бе ключова фигура за Австрия на Световното първенство в Северна Америка. След края на шампионата се очакваше Алаба да си намери нов клуб. Поразителното обаче бе, че това така и не се случи и той все още е свободен агент. През последните седмици Алаба е водил преговори с клубове от целия свят, сред които Интер Маями, Хамбург, Унион Берлин, Ал-Сад и мексиканския Клуб Америка. Участник в Серия А обаче е спечелил надпреварата.

Алаба най-накрая си намери нов клуб

По последна информация на авторитетния журналист по трансферите Фабрицио Романо, Давид Алаба ще продължи кариерата си в Удинезе. Защитникът е постигнал устна договореност с италианския клуб. "Зебрите" загатнаха за сделката, публикувайки снимка на бял стол в социалните си мрежи. През последните години Алаба се прочу с едно от празненствата си на триумфа в Шампионска лига, когато бе вдигнал един от столовете на стадиона.

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𝐋𝐎𝐋! 𝐔𝐃𝐈𝐍𝐄𝐒𝐄 𝐊𝐍𝐎𝐖 𝐇𝐎𝐖 𝐓𝐎 𝐓𝐄𝐀𝐒𝐄 𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐅𝐄𝐑 😂🪑



Udinese just posted a picture of a white chair on their socials. David Alaba is reportedly set to join Udinese as a free agent 👀



The former Real Madrid star famously celebrated a Champions League… pic.twitter.com/sOD5zG0oHy — 433 (@433) September 23, 2026