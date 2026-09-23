"Искам да спечеля 5 "Златни топки": Ламин Ямал се сравни с Меси и Пеле

Сензацията на Барселона и испанския национален отбор Ламин Ямал отново се изказа относно шансовете си да се бори за "Златната топка". Той настоя, че наградата не бива да зависи единствено от броя на головете или титлите, спечелени от даден играч през сезона. В интервю за френския вестник "L'Equipe" Ямал изброи силните си страни, които според него го правят истински кандидат. Статистиките и титлите му са важни, казва той, но също толкова важен е и неговият собствен, специфичен начин да разбира и да се наслаждава на играта.

Ламин Ямал каза защо трябва да спечели "Златната топка"

За да подкрепи тезата си, Ямал посочи две от най-големите имена във футбола, които според него олицетворяват същността на състезанието за "Златната топка": Лионел Меси и Роналдиньо. След това испанецът обясни: "Мисля, че всички фенове знаят силните ми страни. Излизам на терена, забавлявам се, играя добре и играя по свой собствен начин. И за щастие успях да спечеля много титли с Барселона, а освен това спечелих и най-важната титла - Световното първенство. Но освен всичко това мисля, че стилът ми на игра е най-голямата ми сила и това е, което ме прави различен."

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На едва 19 години Ямал вече е световен и европейски шампион с националния отбор на Испания, а пробивът му съвпадна и с периода на доминация на Барселона. Въпреки че все още не е спечелил "Златната топка", той е печелил два пъти трофея "Копа", присъждан на най-добрия млад играч, и влиза в тазгодишното издание като един от фаворитите за голямата награда, която миналия сезон беше спечелена от Усман Дембеле.

Ямал разкри големите си цели в кариерата

Колективният успех също има значение, изтъкна Ямал, като подчерта, че резултатите на отбора подсилват шансовете на всеки отделен играч за наградата. Макар интервюто му за "L’Équipe" да му даде възможност да изложи аргументите си за спечелване на "Златната топка", то беше и шанс за испанеца да разкрие по-големите си амбиции за кариерата си:

"Искам да бъда запомнен като Ламин Ямал и се надявам да бъда сред най-великите. Във футбола е имало големи звезди като Лео Меси, Кристиано Роналдо, Диего Марадона… но никой не е печелил толкова много толкова рано. Имаше случаят с Пеле, но не и в по-скорошно време. Спечелил съм три титли и в главата си искам да спечеля поне седем или осем. Все още не съм печелил Шампионската лига, но искам да я спечеля. И ако спечеля една, знаейки, че ПСЖ спечели две поредни, аз искам да спечеля три поредни. А ако не спечеля "Златната топка", на следващата година трябва да я спечеля. И ако я спечеля, искам да спечеля още пет."

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