Обвинен в шпионаж: Русия експулсира британски дипломат

30 март 2026, 10:53 часа 221 прочитания 0 коментара
Обвинен в шпионаж: Русия експулсира британски дипломат

Русия е разпоредила дипломат от британското посолство в Москва да напусне страната заради подозрения, че е действал като шпионин, съобщиха руски държавни медии, позовавайки се на службата за сигурност ФСБ.

Дипломатът, идентифициран от ФСБ като секретар в посолството Албертус Герхардус Янсе ван Ренсбург, е извършвал „подривна разузнавателна дейност, застрашаваща сигурността на Русия“, твърдят властите.

„Взето е решение да бъде отнета акредитацията на Янсе ван Ренсбург и да му бъде наредено да напусне Русия в срок от две седмици“, се казва в позицията на ФСБ, цитирана от БГНЕС.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
