Иран си наел 14-годишен шпионин в Израел за 1170 долара

14-годишен тийнейджър в Израел се сдоби с обвинение в шпионаж в полза на Иран и са му иззети като глоба 1170 долара, които Техеран му е платил за шпионажа. Това съобщава турският информационен проект Clash Report.

Какво точно правил тийнейджърът - по поръчка на Иран е трябвало да рисува антиправителствени графити в Тел Авив и върху дома на външния министър Гидеон Саар, да снима военния щаб в Кирия, като е бил инструктиран да наеме апартамент близо до Кирия. Непълнолетният шпионин е пратил снимка с обява за наем, за да увери "водещия си офицер", че се е заел сериозно със здачата, а отделно се свързал с местни хазяи, които са били съгласни да наеме техни стаи/апартаменти/къщи.

При разпита, проведен от израелските правоохранителни органи, тийнейджърът опитал да ги излъже, като накарал свой съученик да помогне с лъжите и да каже, че 1170 долара, които са намерени в негови крипто портфейли, всъщност са на съученика.

