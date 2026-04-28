Очаква се рекорд: Все повече и повече германци отказват да служат в армията

Броят на молбите за отказ от военна служба в Германия продължава да нараства и това се превръща в стабилна тенденция. През първото тримесечие на тази година 2656 души са подали такива молби, съобщава Neue Osnabrücker Zeitung, позовавайки се на данни от Федералната служба по въпросите на семейството и гражданското общество (BAFzA). Това е с около 350 по-малко в сравнение с отказите за цялата 2024 г., а ако темпото се запази, със сигурност броят на заявленията за 2025 г. ще бъде надскочен сериозно и може да надмине 10 000.

Миналата година агенцията е получила 3867 молби, съобщи говорител пред Augsburger Allgemeine през януари. Ако тази тенденция продължи, през 2026 г. броят може да достигне най-високото си ниво от преустановяването на наборната военна служба през 2011 г. Служба може да се откаже по "съображения на съвестта".

Законът за новата военна служба промени играта

Напрегнатата ситуация със сигурността и законът за новата военна служба, който влезе в сила на 1 януари, вероятно са основните причини за това. Същността на закона е задължителна военна служба за млади мъже, родени през 2008 г. или по-късно. Целта е да се набират доброволци за разширяване на въоръжените сили.

Ако целевите бройки не бъдат достигнати, Бундестагът (парламентът) може да вземе решение за така наречената система за набор, „базирана на нуждите“.

Стотици все пак са оттеглили молбите си за отказ от военна служба

В същото време обаче има и редица хора, които са оттеглили предишното си заявление за отказ от военна служба. Според материала на Neue Osnabrücker Zeitung, цитиран от Die Welt и други престижни местни медии, това се е случило 781 пъти през миналата година и 233 пъти само през първото тримесечие на 2026 г.

През предходните години броят на заявленията за оттегляне на отказа от военна служба е бил значително по-нисък - от 304 през 2021 г. до 626 през 2024 г.

Нито Федералната служба по въпросите на семейството и гражданското общество (BAFzA), нито кариерните центрове на Бундесвера – по-рано известни като окръжни военни служби за набор – събират данни за мотивите за тези решения.

Известни политици, които първо се отказаха, но после оттеглиха решението си

Ярък пример за такъв случай е този на бившия експерт по отбранителна политика на партията на Зелените Тобиас Линднер - през 2019 г. той отмени своя отказ от военна служба, който беше признат през 2001 г., за да участва във военно учение за членове на Бундестага. Той уведоми писмено Федералната служба по въпросите на семейството и гражданското общество в Кьолн, че „съображения на съвестта вече не му пречат да служи в Бундесвера“.

Марко Бушман, тогавашен първи секретар на парламентарната група на Свободната демократическа партия, изрази подобно мнение и също оттегли отказа си. Той виждал „определени неща по различен начин“ в сравнение с преди.

Дори бившият вицеканцлер от Зелените и федерален министър на икономиката Роберт Хабек заяви няколко пъти след руската инвазия в Украйна, че вероятно вече няма да откаже военна служба. Предвид променената ситуация със заплахите, той „вероятно вече няма да има морален аргумент“ да го направи, по думите му.

Какви са числата от началото на войната на Русия в Украйна в сравнение с края на миналия век?

От опасения, че най-лошият сценарий наближава и за Германия, много млади мъже стигат в наши дни до обратното заключение, а именно да избегнат военната служба като предпазна мярка.

Наборната военна служба в Германия е преустановена от 2011 г. и се прилага само в случай на национална отбрана. Въпреки това правото да се откаже военна служба с оръжие по съображения на съвестта остава в сила, в съответствие с основния закон.

През първата година от войната в Украйна броят на отказите от военна служба по съображения на съвестта в Германия беше 951. За сравнение, в разгара на движението за мир през 80-те години на миналия век десетки хиляди млади мъже в тогавашната Федерална република Германия (ФРГ) отказваха военна служба всяка година. В обединена Германия броят им редовно надхвърляше 100 000, като през 2002 г. бе отбелязан рекорд от почти 190 000 заявления за отказ от военна служба по съображения на съвестта.

