Кадри от първата тренировка на Маурисио Почетино като мениджър на Манчестър Юнайтед се появиха онлайн, след като бяха заснети с дрон. 12-минутно видео от заниманието беше публикувано в социалните мрежи, след като е заснето на тренировъчната база на "червените дяволи" в Карингтън. Почетино и футболистите могат да се видят във видеото, като отборът е разделен на три групи. От Манчестър Юнайтед отказаха коментар на ситуацията.

"Беше напълно законен полет"

В публикацията операторът на дрона написа: "За хората, които питат за законността. Това е неограничено въздушно пространство, което означава, че всеки може да лети над него. Дронът оставаше в полезрението през цялото време, не прелетя над никого или дори близо до някого, така че беше напълно законен полет съгласно правилата на CAA, които регулират използването на дронове. Дронът е правилно етикетиран и аз притежавам всички съответни лицензи и застраховка. Що се отнася до изтичането на новини/тактики за отбора, беше половин час след началото на първата тренировка на мениджъра, имаше много медии там, така че със сигурност няма да е единственият публикуван материал с кадри от тренировката".

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BREAKING: Mauricio Pochettino’s first Manchester United training session today has been leaked online in a major security breach. The 12-minute drone footage over their Carrington training ground was uploaded on YouTube 🚨 https://t.co/gZYqkHYNXU — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 19, 2026

Маурисио Почетино пое Ман Юнайтед, след като приключи със САЩ

Маурисио Почетино проведе първата си тренировка, след като беше назначен за нов старши треньор на Манчестър Юнайтед преди около седмица седмица, като наследи Майкъл Карик, който беше уволнен. Той пристигна в Манчестър на 18 ноември, след като приключи с ангажиментите си като селекционер на националния отбор на САЩ. Последния мач на "янките" под ръководството на Почетино завърши беше победа с 2:0 над Хаити.

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