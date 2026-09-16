"Тая мерзост минава нови граници": Полина Паунова с коментар за изтекли експертизи по случая "Петрохан"

Журналистката Полина Паунова коментира изтеклите в някои медии документи по делото по случая "Петрохан".

Ето какво написа тя на профила си във Facebook:

В ПИК изтече цялата експертиза (готовата, макар че са способни и тая дето все още не е готова да публикуват - сигурна съм) по случая "Петрохан". Във въпросния материал са публикувани всички лични данни - в това число на дете, правило опит за самоубийство преди да се запознае с Ивайло Калушев и компания. И като става дума за лични данни - както нейните, така и на родителите ѝ.

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Ако с това дете се случи нещо - кой ще носи тая отговорност? Оня санкционирания, дето не е собственик на медията? Или оня, дето вчера от позицията на психолог даваше юридически заключения кой кого е убил?

Министърът на вътрешните работи и министърът на правосъдието нещо ще предприемат ли? Какви са тия вещи лица или прокурори, или пък полицаи, които безотговорно застрашават живота на дете, размятайки хАртия по трибуквени сайтове?

Тая мерзост минава нови граници, след като само преди ден всички изглеждаха преминати.

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