ООН разследва дали украински военни не са избили предали се руснаци (ВИДЕО)

Предварителната информация сочи, че вероятно става въпрос за видеокадри от Макеевка. Това е село в Луганска област, което преди дни беше превзето от украинците като част от офанзивата им срещу линията Сватово - Кремена. Украинският натиск там става все по-упорит.

Какво точно обаче се е случило с въпросните войници не е ясно. Причината - има видеокадри както на терен, така и заснети с дрон. Обясненията обаче са различни - има разяснение, че става въпрос за предали се руски войници, но един от тях открил огън и украинците отвърнали. Има и обяснение, че става въпрос за обстрел с минохвъргачки по руска позиция. Затова ООН разследва за какво става въпрос.

Зеленски: Документирахме над 400 руски военни престъпления в освободените части на Херсонска област (ВИДЕО)

The place and time of the videos is unknown. Z-patriots claim that the video was shot near Makiivka. It is impossible to confirm this. The Ukrainian side so far did not comment. The Office of the UN High Commissioner for HR reported that it is already analyzing this videos.

4/4