Регионалният център за съвременни изкуства "Топлоцентрала" ще отбележи пет години от своето откриване с богата празнична програма от 20 до 24 ноември, която обединява български и международни артисти. Сред основните акценти са гостуванията на световноизвестния германски композитор и театрален режисьор Хайнер Гьобелс, един от най-влиятелните представители на съвременния музикален театър; белгийския артистичен колектив NEEDCOMPANY, утвърден на международната сцена със своите експериментални театрални и мултидисциплинарни проекти; и Daniel Avery – едно от водещите имена на британската електронна музика. В програмата участват още Иво Димчев, Владо Михайлов, Ива Тодорова, Иван Шопов и Тригайда. Празничната седмица включва и Ден на отворените врати, както и форум "5 години Топлоцентрала: Вчера, сега и утре", посветен на развитието на институцията и перспективите пред съвременните изкуства в България.

Със своята мултидисциплинарна програма и дългосрочни партньорства с български и международни културни институции и артистични организации "Топлоцентрала" се утвърждава като едно от ключовите пространства за съвременни изпълнителски и визуални изкуства в София. От откриването си през ноември 2021 г. до днес центърът е бил домакин на близо 4000 събития, сред които копродукции, театрални и танцови спектакли, пърформанси, концерти, музикалната програма Liminal/Tetza, изложби, уъркшопи, дискусии и образователни инициативи. Сред фестивалите и платформите, представени в културния му афиш, са ACT Festival, "Антистатик", CineLibri, "Цирколюция", Европейските награди за дизайн и други значими за сектора събития. През 2024 г. "Топлоцентрала" е домакин на пленарната среща на IETM – една от най-големите международни мрежи за съвременни изпълнителски изкуства, която събира представители на артистични организации и професионалисти от цял свят. През 2025 г. центърът посреща и 99-ата пленарна среща на Trans Europe Halles (TEH) – европейска мрежа на независими културни центрове.

Петата годишнина е повод не само за празник, но и за равносметка на приноса на "Топлоцентрала" към развитието на съвременните изкуства в местен и международен контекст. Създадена благодарение на съвместните усилия на независимата артистична общност и Столична община, институцията играе важна роля в изграждането на устойчива среда за създаване, представяне и популяризиране на съвременно изкуство. Чрез подкрепата за независими артисти и организации, възможностите за копродукции, международни гостувания и професионален обмен "Топлоцентрала" допринася за утвърждаването на българската сцена и за нейното по-активно присъствие в европейския културен живот. Наред с изпълнителските изкуства центърът развива активно и своята галерия "Куб" – пространство с отличителна кураторска концепция, посветено на визуалните изкуства, интердисциплинарните практики и експерименталните художествени форми. Галерията създава нови възможности за творчески обмен и срещи между артисти, публики и културни общности. През първите си пет години "Топлоцентрала" се превръща и във важна платформа за дискусии относно културните политики, условията за работа на независимите артисти и бъдещето на съвременната култура в България.

Празнична програма

20 ноември, 20:00 ч. | "Ди/Щраус техник" – Иво Димчев

Празничната седмица ще бъде открита с Иво Димчев – артист с разпознаваем авторски език, който преминава свободно между музика, пърформанс, театър и визуални изкуства. "Ди/Щраус техник" е музикално-танцов курс за подсилване на духа, вокалните възможности, пъргавостта и желанието на публиката. Използвайки за основа мелодии от краля на валса Йохан Щраус, Димчев създава десет лековити (лековати) песни и хореографии, свързани с различни аспекти на желанието и психофизическото здраве на обикновения гражданин.

Програмата ще продължи с англоезичния спектакъл "Back to the Future – Drag, Music and Time Travel", а в късните часове публиката ще се потопи в музикалната атмосфера на Yung & Turnt на бар-сцената.

21 ноември | Хайнер Гьобелс, уъркшоп на NEEDCOMPANY, танцов пърформанс и Daniel Avery

Сред специалните гости на 21 ноември е Хайнер Гьобелс – световноизвестен германски композитор, режисьор и една от най-значимите фигури в съвременния експериментален театър и музикалните сценични изкуства. Носител на Международната награда "Ибсен" и Европейската театрална награда, той е известен със своя новаторски подход към сцената, в който музика, театър, визуални изкуства и технологии се преплитат в необичайни художествени форми. Бивш артистичен директор на престижния международен фестивал Ruhrtriennale и дългогодишен професор по приложни театрални науки в университета в Гисен, Гьобелс ще изнесе лекция, посветена на образованието в съвременните изпълнителски изкуства, и ще покани публиката на дискусия.

В 19:00 ч. в Зала 2 танцовият пърформанс "Тела на властта" ще изследва връзката между тялото, контрола и обществените структури.

От 21:00 ч. в Зала 1 публиката ще посрещне Daniel Avery – едно от най-разпознаваемите имена на съвременната британска електронна сцена. Музикант, продуцент и диджей с международна кариера, Avery придобива широка известност с дебютния си албум "Drone Logic" (2013), а впоследствие утвърждава характерния си стил, който преминава отвъд границите на клубната музика и съчетава техно, ембиънт, индустриални и експериментални звукови елементи. Изявявал се на престижни международни фестивали и клубни сцени като Primavera Sound и Fabric в Лондон, артистът ще представи своя характерен музикален почерк в специален DJ сет за петата годишнина на "Топлоцентрала".

На 21 и 22 ноември, от 10:00 до 13:00 ч. в Зала 1 международният артистичен колектив NEEDCOMPANY ще проведе двудневен уъркшоп, посветен на художествените практики, творческия процес и обмена на професионален опит. Основан през 1986 г. в Белгия от Ян Лауверс и Грейс Елън Барки, NEEDCOMPANY е сред утвърдените европейски компании за експериментален театър и мултидисциплинарни изкуства. Творчеството на колектива обединява театър, танц, музика, пърформанс и визуални изкуства, а продукциите му се представят на водещи международни сцени и фестивали.

22 ноември | Ден на отворените врати

На 22 ноември "Топлоцентрала" кани публиката на необикновена среща със сградата, нейната история и разнообразните ѝ артистични пространства. Програмата включва тур зад кулисите, ретроспективна изложба, проследяваща първите пет години от историята на институцията, изложба на австрийския художник Оливър Реслер и сценична инсталация, която ще даде възможност на посетителите да застанат под светлината на прожекторите.

Гостите ще могат да гледат и 20-минутен филм, посветен на "Топлоцентрала", както и да посетят безплатните прожекции за деца в Планетариума.

Актрисата Ива Тодорова ще бъде модератор на забавна интерактивна среща с публиката, посветена на преживяването на посетителите в "Топлоцентрала" – как се ориентират в пространството, какво им липсва, какво ги затруднява и какво ги радва най-много. Срещата ще продължи с тематичната викторина "Познавате ли Топлоцентрала?" с награди за участниците. Програмата включва още имерсивния спектакъл "БАБА" и уъркшоп за създаване на пясъчна мандала.

Вечерта ще предложи два различни сценични формата. От 19:00 ч. в Зала 2 танцовият пърформанс "Взето от интернет или кратко ръководство за употребата на танца" ще разгледа влиянието на социалните мрежи върху артистите и съвременния танц. Празничната атмосфера ще бъде допълнена от концерта "5 години Топлоцентрала – LIVE Music" с участието на Иван Шопов, Владо Михайлов и Тригайда.

Всички събития на този ден са с безплатен вход.

23 ноември, 19:30 ч. | Songs of Disconnection – NEEDCOMPANY

Един от големите международни акценти в празничната програма е гостуването на белгийския артистичен колектив NEEDCOMPANY със "Songs of Disconnection" – музикален пърформанс на композитора и режисьор Maarten Seghers, който изследва границите на комуникацията, човешката свързаност и невъзможността за пълно взаимно разбиране.

Спектакълът съчетава съвременна музика, сценично действие и физическо присъствие в експериментална форма, която поставя под въпрос традиционните представи за концерт и пърформанс. Чрез необичайни вокални и инструментални взаимодействия "Songs of Disconnection" превръща напрежението между желанието за общуване и трудността на разбирането в основна художествена тема.

Гостуването предоставя на българската публика възможност за среща с отличителния творчески език на една от утвърдените международни мултидисциплинарни компании и подчертава значението на международния артистичен обмен в мисията на "Топлоцентрала".

24 ноември | Форум "5 години Топлоцентрала: Вчера, сега и утре"

На 24 ноември, датата на официалното откриване на "Топлоцентрала" преди пет години, празничната седмица ще завърши с форум, посветен на постигнатото от институцията и перспективите пред съвременните изкуства в България.

Срещата ще обедини представители на културния сектор, независими артисти, институции, международни партньори и медии в разговор за ролята на независимата сцена, значението на международното сътрудничество, развитието на изпълнителските и визуалните изкуства и възможностите за устойчиво развитие на културната инфраструктура.

Форумът ще предостави възможност да бъдат очертани и бъдещите приоритети на "Топлоцентрала" като пространство за творчество, културен диалог и сътрудничество между българската и международната артистична общност.