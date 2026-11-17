Столичния общински съвет (СОС) ще гласува на заседанието си в четвъртък (19 ноември) за промени в ръководствата на най-важните общински дружества в София. Въпреки месеците на публични конкурси, събеседвания и очаквания за сериозно обновяване на мениджмънта, най-силното впечатление прави, че повечето от освободените директори всъщност са отново преназначени. На практика конкурсната процедура завърши с връщането на голяма част от досегашните лица на техните постове.

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Кой е сменен и кой реално запазва поста си?

От „Метрополитен“ ЕАД са освободени Николай Найденов, Петко Петков, Стоян Иванов, Диляна Иванова и Константин Азов. Реално всички петима печелят конкурсите и запазват местата си в съвета на директорите за нов 3-годишен мандат.

На фона на тежката криза в "Топлофикация-София" досегашните членове Сашо Чакалски, Георги Балабанов и Миглена Иванова са освободени, а след това преназначени за нови членове на надзорния съвет за срок от 3 години са избрани.

В „Столичен автотранспорт“ ЕАД са освободени Стилян Манолов, Лъчезар Пеков, Боян Стефанов, Антония Иванова и Галина Бонева. И тук се завръщат голяма част от познатите лица. Лъчезар Пеков, Боян Стефанов и Антония Иванова запазват позициите си, към които се присъединява новият член Зафир Зарков и Борислав Арнаудов.

От „Столичен електротранспорт“ ЕАД са освободени Евгений Ганчев, Георги Аврамов, Димитър Владимиров, Кирил Георгиев и Петко Златев. И тук виждаме почти пълен рестарт със същите хора. Евгений Ганчев, Георги Аврамов, Кирил Георгиев и Петко Златев остават в ръководството, като към тях се добавя Диляна Чоролеева на мястото на Димитър Владимиров.

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В „Център за градска мобилност“ (ЦГМ) ЕАД са освободени Румяна Милова, Станимир Арабаджиев, Петър Сеферов, Александър Георгиев и Екатерина Стефанова. И тук приемствеността е пълна – Александър Георгиев, Станимир Арабаджиев и Петър Сеферов се завръщат в борда, подкрепени от новите лица Георги Кирчев Първанов и Ирена Чолакова.

Същата е ситуацията и в „Софинвест“ ЕАД. Освободени са Никола Онов, Васил Неков и Надежда Никова. Досегашният член Никола Онов и Васил Неков запазват местата си, а към тях се присъединява Цветан Георгиев, докато Надежда Никова отпада от ръководството.

Съгласно решението кметът на Столична община има задължението в едномесечен срок писмено да уведоми освободените членове за прекратяване на договорите им за управление и да подпише новите договори с избраните кандидати.

За да се гарантира непрекъснатостта на дейността и стабилността на критичната инфраструктура, СОС допусна предварително изпълнение на решението. До официалното вписване на новите ръководства в Търговския регистър дружествата ще продължат да дължат възнаграждения на досегашните членове за преходния период.

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Рокади и в други общински предприятия

Освен стратегическите транспортни и енергийни дружества, в рамките на заседанието бяха гласувани и промени в ръководствата на редица други общински структури – комунални фирми, имотни дружества и общинските пазари („Софекострой“ ЕАД, „ВиК - София“ ЕАД, „Егида-София“ ЕАД, „Лозана“ ЕАД, „Спортна София-2000“ ЕАД, „Софийски имоти“ ЕАД, както и дружествата под шапката на „Пазари“), с което се завършва мащабната вълна от управленски рокади в общинския сектор на София.