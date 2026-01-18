Осемте набелязани от Тръмп европейски страни реагираха за Гренландия и митата

„Кралство Дания получава голяма подкрепа“, обяви датският премиер Мете Фредериксен във връзка със заплахата на американския президент Доналд Тръмп от нови мита срещу няколко европейски страни, включително Дания. Плановете на републиканеца са заради Гренландия - той иска САЩ да купят най-големия остров на Земята, който е част от датската държава, но е полуавтономен регион. Вчера, 17 януари, американският президент обяви планове за налагане на 10% допълнително мито (т.е. общо ще стане 25%) върху стоки от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия, считано от 1 февруари.

Тръмп обяви, че тарифите ще са в сила, докато не бъде постигната сделка за Гренландия.

Фредериксен каза, че е водила „интензивен диалог“ със съюзниците на Копенхаген, включително Обединеното кралство, Франция и Германия.

"Доволна съм от последователните послания от останалата част на континента: Европа няма да бъде подлагана на изнудване“, пише тя. „В същото време сега е още по-ясно, че това е проблем, който далеч надхвърля нашите граници".

"Искаме да сътрудничим и не ние търсим конфликт", увери Мете Фредериксен.

Снимка: Getty Images

Осемте държави: Не сме заплаха за никого

В свое писмо набелязаните от Тръмп страни, които до една са членки на НАТО, заявяват, че „изразяват пълна солидарност с Кралство Дания и народа на Гренландия“.

„Ние сме готови да се ангажираме в диалог, основан на принципите на суверенитет и териториална цялост, които твърдо подкрепяме“, заявяват те и подчертават, че са „ангажирани с укрепването на сигурността в Арктика като общ трансатлантически интерес“.

За тази цел те заявяват, че неотдавнашното датско учение в Гренландия, наречено „Арктическа издръжливост“, е отражение на това и „не представлява заплаха за никого“.

