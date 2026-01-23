Основната база на Руския северен флот остана без ток. Пореден танкер с руски петрол закъса (ВИДЕО)

Едни от намиращите се най-на север руски градове - Мурманск и Североморск, главната военноморска база на Северния флот, преживяват прекъсване на тока. Според местни жители тролейбусите в някои части от Мурманск не работят, ескалаторите в търговските центрове не работят, асансьорите в сградите също не работят. Светофарите също са аут, предава руският опозиционен информационен телеграм ASTRA.

Според Единната диспечерска служба, в Североморск е възникнала повреда в електропреносната мрежа. Токът е прекъснат и в Сафоново.

Кметът на Мурманск Иван Лебедев призна за "пренапрежение" и "частични прекъсвания на електрозахранването в различни райони на града". Той написа в канала си в Телеграм, че много лошите метеорологични условия са една от причините - електроповоди са замръзнали. Енергийни компании заявиха, че причината се крие в електропреносна кула, която е паднала поради лошото време и заледяване.

"Клонът на "Россети" работи в режим на повишена готовност - 49 аварийни екипа и 83 единици техника са в готовност да възстановят електрозахранването. При необходимост, социално важни обекти ще бъдат снабдени с резервно захранване с помощта на девет дизелови генератора с общ капацитет 2,3 MW", добавя Лебедев.

Междувременно, жители на около дузина сгради в град Енгелс, Саратовска област, са се обърнали към Александър Бастрикин, председателя на Следствения комитет на Русия, с молба да се справи с липсата на отопление и топла вода в града. Един от инициаторите - Валентина, съобщава, че отоплението в сградите им е било спряно на 13 януари, след което температурата в апартаментите им не се е покачила над 13-15 градуса по Целзий. Топла вода или изобщо няма, или е само топла - около 38 градуса по Целзий. "Многократно се свързвахме както с управляващото дружество, така и с администрацията и накрая решихме да запишем видеообръщение. Предупредихме ги за това, но никой дори не дойде", казва Валентина.

Проблемите засягат около дузина сгради, както и училище и две детски градини, където само посъветвали децата да се обличат топло. Въпросните жилищни сгради получават отопление от 'Теплоресурс" ООД. Жителите твърдят, че дружеството не изпълнява правилно задълженията си. Те смятат, че прекъсванията се дължат на лошото състояние на котелното оборудване и отоплителните мрежи, поддържани от компанията. Жителите искат проверка на котелните помещения и отоплителните тръби, както и разследване на това кой е подписал документите и отчетите относно готовността на оборудването за есенно-зимния период. Те твърдят, че проверките може да са били формални и че изпитването под налягане на отоплителните тръби, според тях, е извършено без действително тестване.

"Теплоресурс" ООД има задължения към доставчиците си на ресурси. Искове са подадени в Арбитражния съд на Саратовска област от МУП "Енгелс-Водоканал", ПАО "Саратовенерго" и ООО "Газпром Межрегионгаз Саратов". Към 18 декември 2025 г. задълженията на компанията за доставки на газ възлизат на 132 милиона рубли.

Вносителите на петицията искат също така разследване на действията на служителите на районната администрация на Енгелс и лично на областния управител Максим Леонов, позовавайки се на евентуалното му бездействие. Във видеообръщение жителите настояват областния управител да посети отоплителните съоръжения и лично да провери състоянието им.

Пореден танкер, превозващ руски петрол, е в беда

Руски петролен танкер, превозващ 730 000 барела суров петрол сорт "Уралс", е започнал да се отклонява внезапно от курса си при Алжир. Корабът клас LR2 "Прогрес" (под санкции на ЕС/Великобритания/САЩ за нарушаване на тавана на цените на петрола) се е насочвал на изток към Суецкия канал. След като подминава Алжир, той рязко променя посоката си. Статусът му се промени; на "Не е под управление" - скоростта е паднала до само 1 възел.

Bloomberg съобщава, че това сочи към вероятна механична повреда. Все още няма потвърдени съобщения за атака или разлив.

