Войната в Украйна:

ОССЕ: Нападат журналисти в Албания

10 септември 2025, 15:24 часа 273 прочитания 0 коментара
ОССЕ: Нападат журналисти в Албания

Мисията на Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в Албания алармира за нарастващ брой случаи на тормоз, сплашване и насилие срещу журналисти и медийни работници през последните месеци, предава БГНЕС.

В публично изявление организацията приветства бързата реакция на полицията при някои от инцидентите, но подчерта, че е необходимо по-широко и координирано действие. ОССЕ настоява всички държавни институции да реагират незабавно и да гарантират, че извършителите ще понесат цялата отговорност.

Организацията отбелязва, че защитата на журналистите е ключова за опазването на свободата на медиите, която е основен стълб на демокрацията и поет международен ангажимент от страна на Албания като държава-участничка в ОССЕ.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Албания насилие над журналисти информация 2025
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес