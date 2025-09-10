ОССЕ: Нападат журналисти в Албания

Мисията на Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в Албания алармира за нарастващ брой случаи на тормоз, сплашване и насилие срещу журналисти и медийни работници през последните месеци, предава БГНЕС.

В публично изявление организацията приветства бързата реакция на полицията при някои от инцидентите, но подчерта, че е необходимо по-широко и координирано действие. ОССЕ настоява всички държавни институции да реагират незабавно и да гарантират, че извършителите ще понесат цялата отговорност.

Организацията отбелязва, че защитата на журналистите е ключова за опазването на свободата на медиите, която е основен стълб на демокрацията и поет международен ангажимент от страна на Албания като държава-участничка в ОССЕ.