Спирането на тока в Баба Алино влезе в съда

Административен съд – Варна образува дело по искане на „Форест Клуб Варна“ ООД за преустановяване на неоснователните фактически действия по прекъсване на електрозахранването, извършени от „Електроразпределение Север“ АД, съобщиха от съда. С молбата се настоява за незабавно и безусловно прекратяване на действията по спиране на тока и пълно възстановяване на електроподаването към сгради и обекти, находящи се в процесните имоти.

С искането се поддържа, че извършеното на 27 август 2026 г. прекъсване е изцяло незаконосъобразно.

Спирането на тока

Припомняме, че на 27 август ЕРП Север спря електрозахранването на част от сградите в местността Баба Алино край Варна. От дружеството съобщиха, че са засегнати пет обекта, но живеещи там, предимно украински граждани, твърдят, че без ток са останали значително повече потребители - десетки хора.

От ЕРП Север посочват, че прекъсването е извършено след заповед на кмета на Варна Благомир Коцев, както и след проверки, извършени от дружеството. При инспекциите са установени сгради, които нямат собствени електромери и клиентски партиди, а се захранват чрез електрическата мрежа след електромера на основната сграда. Той е регистриран на името на "Форест клуб Варна".

По-късно се стигна и до протест във връзка с прекъсването. ОЩЕ: Протест в Баба Алино, след като десетки сгради останаха без ток