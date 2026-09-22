Ясно е колко време ще отсъства капитанът на Реал Мадрид: Разкриха каква е контузията

Реал Мадрид не започна сезона по най-убедителния начин, а след последния мач на отбора, около "кралете" се надигна сериозна въпросителна. Те загубиха мадридското дерби от градския съперник Атлетико с 1:2, а след края на срещата стана ясно, че губят и капитана си Федерико Валверде. Той е с контузия в глезена след грубо влизане на Канг-Ин Лий, за което "белите" имаха претенции за червен картон. От Реал Мадрид излязоха със становище за контузията на Валверде.

"Той е диагностициран с навяхване от 3-та степен в левия глезен"

Ето какво написаха от Реал Мадрид на сайта си за контузията на Федерико Валверде: "След тестове, проведени днес на нашия играч Феде Валверде от медицинските служби на Реал Мадрид, той е диагностициран с навяхване от 3-та степен в левия глезен. Възстановяването му ще бъде наблюдавано". Травмата в глезена е дошла точно след влизането на Канг-Ин Лий срещу него. Очакванията са халфът да отсъства от игра три седмици. Тази новина не идва в най-лошия момент за Реал Мадрид, тъй като предстои дълга пауза за националните отбори, която ще трае около три седмици.

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Следващият мач на Реал Мадрид е на 10 октомври

Въпреки това в Реал Мадрид има от какво да се притесняват. След лошия за стандартите на клуба старт на сезона, "кралете" ще се нуждаят от най-големите си звезди и лидери във всяка една среща. Следващия мач на "белите" е домакинство на Виляреал от осмия кръг на Ла Лига. Срещата ще се проведе на 10 октомври от 22:00 ч. българско време. В момента никой не може да гарантира на Реал Мадрид, че Федерико Валверде ще бъде наличен за този мач.

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