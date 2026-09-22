Войната в Украйна:

Ясно е колко време ще отсъства капитанът на Реал Мадрид: Разкриха каква е контузията

22 септември 2026, 15:25 часа 1036 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Ясно е колко време ще отсъства капитанът на Реал Мадрид: Разкриха каква е контузията

Реал Мадрид не започна сезона по най-убедителния начин, а след последния мач на отбора, около "кралете" се надигна сериозна въпросителна. Те загубиха мадридското дерби от градския съперник Атлетико с 1:2, а след края на срещата стана ясно, че губят и капитана си Федерико Валверде. Той е с контузия в глезена след грубо влизане на Канг-Ин Лий, за което "белите" имаха претенции за червен картон. От Реал Мадрид излязоха със становище за контузията на Валверде.

"Той е диагностициран с навяхване от 3-та степен в левия глезен"

Ето какво написаха от Реал Мадрид на сайта си за контузията на Федерико Валверде: "След тестове, проведени днес на нашия играч Феде Валверде от медицинските служби на Реал Мадрид, той е диагностициран с навяхване от 3-та степен в левия глезен. Възстановяването му ще бъде наблюдавано". Травмата в глезена е дошла точно след влизането на Канг-Ин Лий срещу него. Очакванията са халфът да отсъства от игра три седмици. Тази новина не идва в най-лошия момент за Реал Мадрид, тъй като предстои дълга пауза за националните отбори, която ще трае около три седмици.

Още: "Мислех, че Родри ще подпише с Реал Мадрид"

Федерико Валверде

Следващият мач на Реал Мадрид е на 10 октомври

Въпреки това в Реал Мадрид има от какво да се притесняват. След лошия за стандартите на клуба старт на сезона, "кралете" ще се нуждаят от най-големите си звезди и лидери във всяка една среща. Следващия мач на  "белите" е домакинство на Виляреал от осмия кръг на Ла Лига. Срещата ще се проведе на 10 октомври от 22:00 ч. българско време. В момента никой не може да гарантира на Реал Мадрид, че Федерико Валверде ще бъде наличен за този мач.

Още: Шефът на Ла Лига посече Реал Мадрид: "Живеете в друга галактика!"

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Реал Мадрид Ла лига Федерико Валверде
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес