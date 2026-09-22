Футболист №1 на България разкри тъжната истина за националния отбор и основния приоритет в Лигата на нациите

Една от големите звезди на националния отбор по футбол Илия Груев говори преди срещите на България от Лигата на нациите. "Лъвовете" ще изиграят четири мача по време на първата международна пауза за сезон 2026/27. Те ще посрещнат в Пловдив отбора на Люксембург в двубой от първия кръг на 26 септември, събота. Три дни по-късно ще домакинстват и на Естония. На 3 и 6 октомври им предстои гостуване съответно на Исландия и Люксембург.

Груев посочи приоритета на България в Лигата на нациите

Групата на Александър Димитров вече се събра, а приятната изненада бе, че Футболист №1 на България Илия Груев също попадна в нея. Халфът на Лийдс не е играл от април месец насам, когато получи контузия на менискуса по време на тренировка. Сега той може да направи първите си стъпки обратно на терена по време на международната пауза. Дни преди първия мач на "лъвовете" Груев коментира атмосферата в националната селекция и очакванията си за предстоящите срещи.

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"Атмосферата в националния отбор е позитивна. Ситуацията не е лесна, виждаме резултатите в последните години. Никой от нас не иска да сме там, където сме", призна Груев и продължи: "И ние искаме да побеждаваме. За жалост това не е лесно. Ако само мрънкаме и се жалваме, че сме там, където сме, това няма да помогне. Дано това нещо се види в събота и да победим Люксембург. Ще мислим мач за мач. Най-важното е това, което правим на терена. Всичко странично ни взима от енергията. Работим, тренираме и се опитваме да се подобрим тактически. Това е първата стъпка."

"Само с говорене няма да стане"

Груев вярва, че България може да завърши първи в групата си, в която участват още отборите на Исландия, Естония и Люксембург: "Мисля, че е нормално в тази група да искаме да станем първи. Имаме два мача вкъщи и искаме да ги вземем. Нашата цел е да станем първи, това е ясно. Трябва да бъдем концентрирани и да играем над нивото ни. Това са 6 мача, в които трябва да се представиш добре. Това не е лесно. Ние сме в група С, това е реалността. Сега имаме шанс да станем първи, но само с говорене няма да стане. Трябва да го покажем на терена. Надяваме се всички да се развиваме и да се вижда по-добра игра от нас. Всички го искаме. Знаем какви са ни възможностите."

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