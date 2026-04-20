Откриха отрова в бебешки храни в Европа. Има ли риск за продуктите на пазара у нас?

Отрова за плъхове е открита в бебешка храна HiPP в три държави. Австрийската полиция съобщи за токсични вещества в буркан с бебешка храна HiPP - по-специално буркан от 190 грама пюре от моркови и картофи. Продуктът е изтеглен от пазара. Подобни буркани са били тествани и в Чехия и Словакия, а предварителните резултати също показаха наличие на отрова.

🚨 Rat poison found in HiPP baby food across three countries



Austrian police reported toxic substances in a jar of HiPP baby food — specifically a 190g jar of carrot and potato puree. The product was recalled from over 1,500 Spar supermarkets.



— NEXTA (@nexta_tv) April 20, 2026

От компанията са потвърдили пред агенция Reutres, че е открита отрова за плъхове. Според тях инцидентът може да е резултат от външна криминална манипулация. Всички продукти са изтеглени от рафтовете като предпазна мярка.

„Изтеглянето от пазара е свързано с престъпно деяние, което се разследва от властите. Като част от текущите криминални разследвания са иззети изолирани случаи на подправени буркани за бебешка храна HiPP – както е съобщено по-рано в Австрия, сега и в Чехия и Словакия“, се казва на сайта на компанията.

Полицията съветва потребителите да са внимателни и да предупреждават, че замърсените буркани може да имат признаци като повреден или отворен капак, бял стикер с червен кръг на дъното и необичайна миризма.

Инцидентът се случва само няколко месеца след като две други марки за бебешка храна трябваше да изтеглят от пазара масово адаптирано мляко поради опасения от замърсяване.

На този етап няма предупреждение от европейските органи и институции за този продукт. При потвърдено наличие на отрова (особено при съмнение за умишлено замърсяване) почти сигурно се подава сигнал в RASFF (Система за бързо предупреждение за храни и фуражи). Това означава, че всички държави членки са уведомени, дори ако няма публично изявление навсякъде. А БАБХ решават дали да издадат локално предупреждение към потребителите. Ако продуктът е разпространяван у нас, почти сигурно ще има проверка и евентуално изтегляне.