Войната в Украйна:

Откриха отрова в бебешки храни в Европа. Има ли риск за продуктите на пазара у нас?

20 април 2026, 12:30 часа
Снимка: iStock
Отрова за плъхове е открита в бебешка храна HiPP в три държави. Австрийската полиция съобщи за токсични вещества в буркан с бебешка храна HiPP - по-специално буркан от 190 грама пюре от моркови и картофи. Продуктът е изтеглен от пазара. Подобни буркани са били тествани и в Чехия и Словакия, а предварителните резултати също показаха наличие на отрова.

От компанията са потвърдили пред агенция Reutres, че е открита отрова за плъхове. Според тях инцидентът може да е резултат от външна криминална манипулация. Всички продукти са изтеглени от рафтовете като предпазна мярка.

„Изтеглянето от пазара е свързано с престъпно деяние, което се разследва от властите. Като част от текущите криминални разследвания са иззети изолирани случаи на подправени буркани за бебешка храна HiPP – както е съобщено по-рано в Австрия, сега и в Чехия и Словакия“, се казва на сайта на компанията.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Полицията съветва потребителите да са внимателни и да предупреждават, че замърсените буркани може да имат признаци като повреден или отворен капак, бял стикер с червен кръг на дъното и необичайна миризма.

Инцидентът се случва само няколко месеца след като две други марки за бебешка храна трябваше да изтеглят от пазара масово адаптирано мляко поради опасения от замърсяване.

На този етап няма предупреждение от европейските органи и институции за този продукт. При потвърдено наличие на отрова (особено при съмнение за умишлено замърсяване) почти сигурно се подава сигнал в RASFF (Система за бързо предупреждение за храни и фуражи). Това означава, че всички държави членки са уведомени, дори ако няма публично изявление навсякъде. А БАБХ решават дали да издадат локално предупреждение към потребителите. Ако продуктът е разпространяван у нас, почти сигурно ще има проверка и евентуално изтегляне.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Отрова Опасност бебешка храна бебешко пюре
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес