14 септември 2025, 15:11 часа 367 прочитания 0 коментара
Откриха тялото на човек, загинал при експлозия в бар в Мадрид

Спасителни екипи откриха тялото на човек, загинал при вчерашната експлозия в бар в Мадрид, предаде Асошиейтед прес. Ранените при взрива, който според противопожарните служби най-вероятно е причинен от изтичане на газ, са 25. Испанската полиция все още разследва причините за инцидента.

Експлозията стана в 15:01 часа в бар на улица "Мануел Марото" в мадридския квартал "Пуенте де Валекас". Барът се намира на партера на триетажна сграда. Началникът на пожарната Хавиер Ромеро заяви, че изпод развалините са извадени четирима души. Ромеро отбеляза, че взривът е причинил щети на кафене, магазин и други имоти.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
