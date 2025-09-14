Откриха тялото на човек, загинал при експлозия в бар в Мадрид

Спасителни екипи откриха тялото на човек, загинал при вчерашната експлозия в бар в Мадрид, предаде Асошиейтед прес. Ранените при взрива, който според противопожарните служби най-вероятно е причинен от изтичане на газ, са 25. Испанската полиция все още разследва причините за инцидента.

At least 25 injured, 3 seriously & 2 potentially seriously, in gas explosion at Mis Tesoros bar on Calle Manuel Maroto, Puente de Vallecas, Madrid, Spain.



Blast ~3pm damaged upper housing; neighbors advised to stay indoors. 18 fire crews on scene. #Explosión pic.twitter.com/Wk6rcKSbny — GeoTechWar (@geotechwar) September 13, 2025

Експлозията стана в 15:01 часа в бар на улица "Мануел Марото" в мадридския квартал "Пуенте де Валекас". Барът се намира на партера на триетажна сграда. Началникът на пожарната Хавиер Ромеро заяви, че изпод развалините са извадени четирима души. Ромеро отбеляза, че взривът е причинил щети на кафене, магазин и други имоти.