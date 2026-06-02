"Не е честно": Мицкоски за очакванията на към македонското правителство преди визитата на Коща

02 юни 2026, 16:23 часа 598 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Hristijan Mickoski
"Не е честно и не е сериозно да се очаква, че ето, сега ще дойде високопоставен европейски политик и ние изведнъж ще променим позицията си и това е, свършихме работата",  каза днес премиерът Христиан Мицкоски във връзка с очакванията от днешното посещение на председателя на Европейския съвет Антонио Коща в страната, предаде македонската медия "360 степени".

В тази връзка той повтори позициите на правителството, че са необходими гаранции от ЕС, че вече няма да има никакви условия за страната по пътя ѝ към Европейския съюз и че освен конституционните промени, трябва да види и изпълнение от България по отношение на изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека. ОЩЕ: Започва от Сараево и Скопие: Антонио Коща с визита на Балканите

Мицкоски иска нови заключения

„И четвъртото нещо, което също е важно, е ако всички европейски политици са единодушни, че няма да има повече условия. Тогава най-малкото, което можем да получим като държава, са нови заключения (от Европейския съвет), в които ще вложим всичко това. По този начин ще се потвърди подкрепата и ще се потвърди доверието“, каза Мицковски.

Среща с България

На въпрос как може да се организира тристранна среща между представители на Северна Македония, България и Европейския съюз и кой би могъл да я организира, премиерът заяви, че ако се даде ден и информация с кого и къде трябва да разговарят, македонското правителство би било готово да го направи веднага.

„Но ние не знаем с кого да говорим, защото от една страна, официална София казва, че това е проблем между Македония и Европейския съюз, добре, отиваме в Брюксел да говорим, а те ни казват, чакайте, как говорите без нас? Така че ние казваме, нека говорим със София, а те повтарят същото като развалена плоча. Така че, по същество, ние сме сериозни хора, искаме да говорим, просто трябва да ни кажат ден предварително, елате там и там и ще говорим“, заяви Мицкоски. ОЩЕ: Муцунски се е срещнал с Велислава Петрова: Не е обелил и дума за македонските българи (СНИМКИ)

Деница Китанова
