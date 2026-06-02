Валерия от "Ергенът" се похвали с порасналото си момче (СНИМКИ)

Валерия Георгиева, която повечето хора познават като финалистка във втория сезон на риалити формата "Ергенът", за пореден път доказа, че най-голямата ѝ и неподправена страст си остават животните. Известна с отдадеността си на каузата за спасяване на четириноги, Валерия сподели изключително емоционален и личен пост в социалните си мрежи, който трогна многобройните ѝ последователи.

Поводът за вълнението е повече от специален – 16-ият рожден ден на едно от нейните кучета.

Валерия нарича своя любимец Бънч "моето пораснало момче" и признава, че той е неизменна част от живота ѝ в продължение на цели 16 години.

Още: Плаж с името на Брижит Бардо: Кучетата са добре дошли (ВИДЕО)

"Това прекрасно създание през повече от половината ми живот е до мен, без значение какво се случва, коя съм, какво имам или през какво преминавам. Неговата любов никога не се промени. Виждаше сълзите ми, радостта ми, промените ми, порастването ми. Никога не ме остави и никога не поиска нищо друго - освен малко любов и място до мен! Винаги ме следва и чака с нетърпение да се прибера, дори сега, когато почти не вижда и чува. Моето присъствие е неговото щастие, а неговото - моето!"

Рожден ден и много лапички

За никого не е тайна, че за Валерия грижата за животните е мисия на живота ѝ.

В края на месец май моделката публикува и кадри от своя рожден ден, който отпразнува, заобиколена от любимите си космати членове на семейството.

Още: Голямо щастие след "Ергенът": Участничка роди първото си дете (СНИМКИ)

"Заедно с моята борбена Шушушка отпразнувахме рождения си ден по най-приказния начин – заобиколени от най-близките ни приятели на два и четири крака!", пише тя в Instagram.

В публикацията си Валерия напомни и за историята на Сахара, за която ви разказахме миналата година: "Тази година към нашия празник се присъедини и още едно прекрасно създание – Сахара, която всички вие вече познавате и много обичате!"

"Няколко рожденички, много размахани опашки, вкусна храна, но най-важното бяха хората, които направиха този ден истински празник! Хора, които бяха неотлъчно до нас през изминалата година в хубавите и лошите моменти! Хора, с които искаме да споделяме не само празниците, а и всички малки и големи мигове занапред!", допълни Вал.