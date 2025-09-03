Отнеха дипломатическия паспорт на Милорад Додик

Министерството на външните работи на Босна и Херцеговина отне дипломатическия паспорт на бившия лидер на Република Сръбска Милорад Додик, съобщи македонската медия "Независен". Това стана автоматично.

Министърът на външните работи на Босна и Херцеговина Елмедин Конакович поиска преди 15 дни от бившия президент на Република Сръбска да върне дипломатическия паспорт на Босна и Херцеговина, но осъденият лидер на СНСД отказа, съобщиха местните медии в БиХ. ОЩЕ: Република Сръбска остана без президент и премиер