Отнеха дипломатическия паспорт на Милорад Додик

03 септември 2025, 16:13 часа 168 прочитания 0 коментара
Министерството на външните работи на Босна и Херцеговина отне дипломатическия паспорт на бившия лидер на Република Сръбска Милорад Додик, съобщи македонската медия "Независен". Това стана автоматично. 

Министърът на външните работи на Босна и Херцеговина Елмедин Конакович поиска преди 15 дни от бившия президент на Република Сръбска да върне дипломатическия паспорт на Босна и Херцеговина, но осъденият лидер на СНСД отказа, съобщиха местните медии в БиХ. ОЩЕ: Република Сръбска остана без президент и премиер

Деница Китанова
