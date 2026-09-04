България им е виновна за шенгенските правила: Вицепремиер на Мицкоски с абсурдно оправдание и лъжа пред македонските превозвачи (ВИДЕО)

Македонският вицепремиер и министър на транспорта Александър Николоски се оправда по абсурден и нелеп начин с България за прилагането на шенгенските правила. В изява във „Вести Плюс“ по известната с антибългарската си пропаганда телевизия Канал 5 - той отказа да назове името на страната ни, вместо това си послужи с намеци и заговори за "съседна държава, в която сега ще се проведат избори". Поводът е информация за среща с Брюксел за превозвачите за Западните Балкани, която по думите му се оказала пресконференция.

В тази връзка той призовава македонските превозвачи да не попадат под влиянието на "съседните държави и да не се хващат на фалшивите новини, които те разпространяват", предаде 24info.mk.

Николоски лъже за фалшивата новина

Всъщност справка на сайта на Европейската комисия показва съвсем ясно, че е имало такава среща. На 1 септември са се срещнали представители на ЕК и шофьори на камиони от страните от Западните Балкани - ВИДЕО може да видите ТУК.

Срещата се наложи във връзка с новите шенгенски правила Проблемът възникна в началото на годината, когато десетки контролно-пропускателни пунктове за товари в Сърбия, Босна, Черна гора и Северна Македония бяха блокирани от камиони и шофьори, протестиращи срещу правилата на ЕС, ограничаващи времето, което шофьори от страни извън ЕС могат да прекарват в блока.

Те се готвят отново да блокират границите с ЕС през септември, ако исканията им не бъдат чути. ОЩЕ: Транспортен колапс на границата: Превозвачи от Западните Балкани блокират пунктовете заради нови европравила