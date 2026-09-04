Под митнически контрол: Унищожиха над 56 600 фалшиви артикули (СНИМКИ и ВИДЕО)

56 688 фалшиви артикули бяха унищожени на 04.09.2026 г. под контрола на Териториална дирекция Митница Варна.

Артикулите, имитиращи световноизвестни марки, са били предназначени предимно за българския пазар. Те са задържани от митническите служители във Варна при проверки на морски контейнери със стоки от Китай през месеците юни и юли на настоящата 2026 г. Уведомени са притежателите на съответните търговски марки, които официално са потвърдили, че стоките са фалшиви и следва да бъдат унищожени.

В изпълнение на разпоредбите на европейския Регламент (ЕС) № 608/2013 процедурата по унищожаването беше извършена под митнически контрол, а разходите по унищожаването се поемат от притежателите на съответните търговски марки.

Сред унищожените артикули преобладават детски играчки като кукли, колички, конструктори, аксесоари и детски облекла със словни и фигуративни изображения на анимационни герои, обект на интелектуална собственост. Унищожени са също дамски обувки и шалове с лога на световноизвестни марки, както и „маркови“ козметични продукти като сапуни и лосиони.

Унищожаването се осъществи чрез машинно раздробяване при спазване на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Само през последните три месеца в периода юни - август 2026 г. митническите служители от ТД Митница Варна са задържали за нарушени права върху интелектуалната собственост и не са допуснали до българския пазар над 82 600 фалшиви стоки с обозначения на световни марки.

Производството и разпространението на фалшиви стоки е не само икономически проблем и нарушава права върху интелектуална собственост, но крие и сериозни рискове за потребителите, особено когато се касае за детски стоки. Подправените стоки могат да бъдат вредни и опасни за здравето на потребителите.