Кошмар: Откриха мъртви трима души в Исперих

Двойно убийство и самоубийство е извършено в Исперих. По първоначална информация баща е убил двете си дъщери, след което е сложил край на живота си. Трите тела са открити в жилище в града. Информацията за трагичния случай беше потвърдена за БНТ от окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.

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По информация на "По света и у нас" мъжът е бил в депресия. Все още се изясняват мотивите и точните обстоятелства около трагедията. Районът е отцепен от полицията.

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