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Атлет №1 на България завърши на престижна позиция в дебютния си финал на Диамантената лига

04 септември 2026, 21:15 часа 299 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Атлет №1 на България завърши на престижна позиция в дебютния си финал на Диамантената лига

Българската звезда в скока на дължина Божидар Саръбоюков остана на крачка от трофеите във финала на Диамантената лига. Заключителният етап от най-престижния турнир по лека атлетика се провежда в Брюксел. Атлетът от Харманли завърши на четвъртото място, след като постигна резултат от 8.00 метра в най-добрия си опит. Таджей Гейл от Ямайка грабна трофея за втора поредна година с опит от 8.46 метра. Големият фаворит Милтиадис Тентоглу остана втори с 8.40, а третото място бе за Симон Ехамер с 8.23, които записа в последния си опит.

Саръбоюков остана 4-и на финала на Диамантената лига

Саръбоюков започна надпреварата със скок от 7.77 метра. След това записа фаул, а в третия си опит се приземи на 8.00 метра. Това се оказа и най-доброто му постижение в днешното състезание. В останалите си опити той постигна 7.84 и два неуспешни скока. В последния си шести опит българинът направи много добър скок, но един сантиметър въздушен фаул го раздели от по-добър резултат и евентуално трофей.

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Божидар Саръбоюков

Това бе предпоследен старт за Саръбоюков за годината. След няколко дни родният талант ще вземе участие на първото в историята издание на Световния шампионат "Ultimate". Състезанието ще се проведе от 11 до 13 септември в унгарската столица Будапеща. Битката за титлата "абсолютен световен шампион" се очертава да бъде изключително оспорвана. Божидар има всички шансове да се бори за първото място, след като по-рано през сезона направи още една поправка на националния рекорд - 8.49 метра.

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Лека атлетика лека атлетика диамантена лига Божидар Саръбоюков скок на дължина
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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