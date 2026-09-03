Приложението "еЗдраве" вече ни пита дали наистина сме били на преглед или изследване

Българите вече ще могат електронно да потвърдят дали действително са били прегледани от лекар или да сигнализират НЗОК при несъответствие.

Приложението на МЗ "еЗдраве" от 1 август пита пациентите дали са били на преглед или изследване, отчетени от медицинските специалисти. То също така дава възможност за директно подаване на сигнал за нередност към Здравната каса.

Над 450 000 българи вече използват "еЗдраве" за достъп до пациентското си досие.

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Потвърждение или сигнал за нередност

Модулът "Публичен контрол" се появява при всяка регистрирана в досието медицинска дейност, обясниха от "Информационно обслужване" по време на представянето му.

Ако в досието бъде регистриран преглед при личния лекар например, на екрана ще се появи въпросът "Вие ли сте били?", обясни Ивайло Стойчев от "Информационно обслужване." Така гражданите имат възможност да потвърдят или да подадат сигнал чрез натискане на бутона "Не".

Източник: БГНЕС

За да може контролните органи да се свържат с лицата, които подават сигнали, задължително условие е да се подаде телефон и имейл за връзка. Сигналът автоматично се изпраща към системата, която е разработена на Здравната каса за обработка на тези сигнали.

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От Касата обясниха, че проверките се извършват в срок от 2 месеца. Резултатите от тях ще излизат като допълнителна информация в пациентското досие.

"Като нещо, което е много важно и на което разчитаме със Здравната каса, е всеки един сигнал да бъде подаван добросъвестно и отговорно от гражданите", заяви Стойчев, цитиран от БНР.

През септември в досието ще бъде добавена информация за дентални прегледи и дейности, както и модул, чрез който хората ще се информират колко средства са похарчени за лечението им по линия на Здравната каса.