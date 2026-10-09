Пак не е Тръмп: Взеха под носа му още една Нобелова награда за мир (ВИДЕО)

Тазгодишният Нобелов лауреат за мир стана Нави Пилай от ЮАР, бивша върховна представителка на ООН по човешките права. Това съобщиха от норвежкия Нобелов комитет в Осло. Наградата ще бъде връчена тържествено на 10 декември на специална церемония. Доналд Тръмп отново бе сред официално номинираните за Нобеловата награда за мир, като по-рано заяви пред медиите, че заслужава отличието за дипломатическите си усилия. Но отличието и тази година го подмина.

Номинирани тази година бяха 287 кандидати, от които 208 са физически лица, а 79 - юридически. Миналата година наградата бе присъдена на лидерката на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо. Тя обаче я подари на американския президент Доналд Тръмп малко след като САЩ свалиха от власт тогавашния президент Николас Мадуро. Това беше жест, с който да бъде поласкан Тръмп, но самата награда не може да бъде прехвърляна.

Миналата година около Тръмп и Нобеловата награда за мир имаше огромна драма, като американският президент и екипът му оказваха сериозен медиен натиск и внушаваха, че той е единственият световен лидер, заслужаващ приза. Когато наградата спечели Мария Корина Мачадо, Тръмп бе изключително разочарован и публично разкритикува решението, заявявайки, че Нобеловият комитет е предубеден.

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Navanethem “Navi” Pillay has been awarded the 2026 Nobel Peace Prize for her efforts to promote peace and international law. https://t.co/4IQPOAX1Zq — Clash Report (@clashreport) October 9, 2026