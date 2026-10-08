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Крайно време е: Тръмп пак се размечта за Нобеловата награда за мир

08 октомври 2026, 5:51 часа 616 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Крайно време е: Тръмп пак се размечта за Нобеловата награда за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който води война с Иран и все още не е постигнал мир в Украйна, каза, че би трябвало да му присъдят Нобелова награда за мир, но призна, че едва ли има шанс да я получи, предаде Ройтерс. "Не знам какво ще бъде решението им", каза той за тазгодишния носител на отличието, чието име Норвежкият Нобелов комитет ще обяви утре. "Те са известни с това, че не присъждат тази награда на хора като мен." Още: 287 номинирани за Нобеловата награда за мир: Тръмп се завръща в битката

Откакто миналата година се завърна в Белия дом, Тръмп многократно е изразявал мнение, че заслужава най-престижното отличие в света.

Крайно време е

"Крайно време е", каза той пред репортери в Овалния кабинет. "Но имах честта да я получа непряко миналата година от носителя ѝ, който обяви, че никой в историята не е заслужавал повече отличието от президента Тръмп."

Венецуелският опозиционен лидер Мария Корина Мачадо миналата година отстъпи на Тръмп Нобеловата си награда за мир в стремежа си да получи подкрепата на САЩ за усилията си във Венецуела.

Тръмп каза, че трябва да получи наградата, защото откакто е встъпил в длъжност през януари миналата година, е уредил осем конфликта.

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Лидерите на Камбоджа, Израел и Пакистан обявиха, че са го предложили за нобел за мир, но това няма как да бъде проверено.

Страните в някои от конфликтите, които Тръмп твърди, че е решил, оспорват дипломатическата роля на американския лидер, а в някои от тези региони боевете отново се възобновиха например в ДР Конго, а също и по границата между Камбоджа и Тайланд.

Все още решение не може да намери и войната на Русия в Украйна. Тръмп беше обещал, че ще договори края ѝ още в първия ден щом се върне в Белия дом. Американско-израелските удари по Иран доведоха до конфликт, продължаващ вече седем месеца, който предизвика смут в международните енергийни доставки и повиши цените на горивата в самото навечерие на ноемврийските междинни избори в САЩ, допълва Ройтерс.

Сред фаворитите за нобел за мир тази година са папа Лъв, Международният наказателен съд и специалният докладчик за Палестинските територии.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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