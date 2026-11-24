Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започна засилени проверки във връзка с предстоящия празник Никулден. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет. В периода от 23 ноември до 6 декември 2026 г. включително инспектори от отделите “Здравеопазване на животните“ и “Контрол на храните“ извършват съвместни проверки с представители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) в обекти за добив на риба и рибни продукти. Засиленият контрол обхваща и обекти за производство и търговия с риба и рибни продукти, складове за търговия на едро, заведения за обществено хранене, обекти за търговия на дребно, пазари и борси. Още: Заради ударите в Черно море: Уловът драстично намалява, рибарите предупреждават за поскъпване на рибата Контролът е насочен и към установяване на случаи на нерегламентирана търговия с риба и рибни продукти.

Как да разберем, че рибата е прясна

Снимка БГНЕС

В хода на проверките се следи за наличие на документи за произход и безопасност на рибата, спазване на сроковете и условията на съхранение, съответствие с изискванията за етикетиране, представяне на информация към потребителите и др. Още: По гръцките острови поставят бариери във водата, за да спасят туристите от кръвожадна риба На 5 и 6 декември ще бъдат осигурени дежурни екипи за осъществяване на официален контрол, включително по подадени сигнали и жалби. Агенцията призовава потребителите да купуват риба само от регистрирани обекти. Как потребителят може да установи, че рибата е прясна? Люспите на прясната риба са блестящи и плътно прилепнали към тялото. Хрилете са с розово-червен цвят, а очите са бистри. По повърхността може да се наблюдава тънък слой слуз. При натиск върху тялото на рибата образувалата се вдлъбнатина изчезва бързо. Още: Без документи и етикети: БАБХ конфискува над 2,7 тона опасни храни