Пак взривове в Крим, руснаците твърдят, че свалили ракети Storm Shadow (ВИДЕО)

Също така вероятно е имало атака срещу летището в Саки, край Новофедоровка. В Севастопол зазвучаха сирените за въздушна тревога.

There is an active air alarm in Sevastopol right now. pic.twitter.com/iEVl2J50pH

Назначеният от Москва управител на полуострова Михаил Развожаев заяви, че две въздушни мишени били свалени над града. Той твърди, че отломките от тях паднали върху местно училище.

Според руското военно министерство противовъздушната отбрана предотвратила ракетна атака срещу Крим в 13 ч. местно време. „Около 13 ч. московско време украинските въоръжени сили опитаха да атакуват мишени на полуострова с 8 ракети Storm Shadow. Всички те бяха свалени“, се казва в официалното съобщение.

Министерството на отбраната на Русия почти винаги крие щетите, когато има такива по руските военни обекти след масирани атаки. Както се вижда от видеокадри от Крим, ПВО е в доста активен режим.

Footage from the attack on Crimea about an hour ago. Lots of air defense is visible. pic.twitter.com/qBeU3sl7JH