Преговори за прекратяване на войната в Близкия изток започнаха в Исламабад

Висши дипломати от 4 страни се събраха днес в Пакистан за планираната двудневна среща, на която се обсъждат възможностите за прекратяване на войната в Близкия изток, предадоха Асошиейтед прес и БТА. На срещата в Исламабад участие вземат външните министри на Саудитска Арабия, Турция и Египет - Файсал бин Фархан Ал Сауд, Хакан Фидан и Бадр Абделати, а домакин е пакистанският им колега - Мухамад Ишак Дар.

"Пространен разговор с иранския президент"

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф съобщи, че е имал "пространен разговор" с иранския президент Масуд Пезешкиан относно бойните действия.

Още: Турция заплаши САЩ с война, ако кюрдите атакуват Иран. ОАЕ се готви да конфискува 530 млрд. ирански долара

Жертвите от началото на конфликта, който започна на 28 февруари с американско-израелски удари срещу Иран, вече надхвърля 3000.

САЩ и Израел не участват в консултациите в Исламабад.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф определи днешната среща като прикритие, от което САЩ се възползват, докато струпват още сили в Близкия изток. Калибаф предупреди, че Ислямската република е готова да "изгори" американските войски и да накаже регионалните съюзници на САЩ.

Междувременно Израел днес съобщи, че Иран е предприел нова серия от въздушни удари, а в Техеран се чуваха взривове.

Още: Иран: САЩ планират сухопътна офанзива

По-рано тази седмица САЩ предложиха на Иран план от 15 точки, които според Вашингтон могат да послужат като рамка за евентуално мирно споразумение.

Египетският външен министър каза, че днешната среща в Исламабад има за цел да постави началото на "пряк диалог" между САЩ и Иран.