Папата призова за мир в Ливан

Папа Лъв събра в понеделник лидерите на религиозните общности на Ливан и призова за мир в момент на продължаващи сражения, съобщава "Ройтерс". Лъв е към края на първото си задгранично пътуване като папа - посещение в Турция и Ливан, древни библейски земи, където той се е застъпвал за напредъка на християнското и по-широко религиозно единство и каузата за мир.

Мисия на мира

Във вторник, в последните изяви от пътуването си, той ще се помоли на мястото на взрива в пристанището през 2020 г., който разруши части от Бейрут и уби стотици. След това ще отслужи литургия на историческия бряг на града, като се очаква да събере 100 000 души.

Лъв описа пътуването си до Ливан като мисия на мира, а в Турция предупреди, че бъдещето на човечеството е изложено на риск поради продължаващите кървави конфликти в света. Той проведе разговори с турския президент Реджеп Ердоган, като изрази тревога от множеството кървави конфликти по света.

Ливан е държавата в Близкия Изток с най-многобройно християнско население и се очаква папата да посети пет града и да отправи послание за мир на фона на продължаващите удари срещу южен Ливан от страна на Израел.

