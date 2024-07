Папата се срещна със 111-годишна италианка, ето какво й подари (СНИМКА)

Папа Франциск се срещна със 111-годишна италианка, съобщиха от информационния канал на Ватикана. Той размени кратък поздрав с възрастната Мария в Триест преди да председателства литургия в града.

Главата на Римокатолическата църква подари броеница на жителката на Триест и я благослови.

