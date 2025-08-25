София не е готова за въвеждане на еврото, предупредиха от "Спаси София"

София не е готова за въвеждане на еврото. Всеки един гражданин трябва да вижда всички стойности в евро. Изготвили сме 200 страници становище по темата. Интеграцията в Европейския съюз става с работа. "Спаси София" не саботира важни за града решения, а предлага алтернативи. Това заяви общинският съветник от "Спаси София" Гергин Борисов преди извънредното заседание на Столичния общински съвет (СОС), на което съветниците решават дали да упълномощят кмета Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на общинските средства.

Какви са притесненията?

"Това, което трябваше да направи общината е сумите, които са написани в лева да бъдат написани в евро. Търговците са зъдължени да представят цените си в две валути. В Общинския съвет ги домързя да напишат това. Правилният подход беше да разпишем сумите. Ролята на Общинския съвет трябваше да е да помогне за въвеждане на еврото, а не да внедрява допълнителен хаос", посочи общинският съветник от партията Христо Копаранов.

"Законът ясно казва, че се превалутира по курса, но това дава криви числа. Трябва да се измисли начин при който цените да бъдат закръглени в полза на потребителите. Вместо това мнозинството в СОС реши да отбие номера и да предложи един незаконосъобразен доклад", каза от своя страна лидерът на "Спаси София" Борис Бонев.

По думите му вместо да се обновят общинските наредби така, че гражданите и администрацията да работят с реалната парична единица от Нова година - специално създадената за тези изменения работна група е избрала формален и юридически спорен подход, в който се преразказва един текст грешния текст на Закона за въвеждане на еврото в Република България.