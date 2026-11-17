Учени разкриха нова теория за това защо Антарктида е замръзнала преди 34 милиона години - много преди ледът да покрие Арктика.

Нова теория за замръзването на Антарктида

Антарктическият леден щит се е образувал милиони години преди Арктика да замръзне. Това се е случило по време, когато планетата е била с около 50°C по-топла от днес. Сега учените имат нова теория защо се е случило това древно дълбоко замръзване: разпадането на континентите, турбулентните течения дълбоко в земната мантия и бавното образуване на планини, пише IFLScience.

Източноантарктическият леден щит е известен като най-старата и най-голяма ледена маса на Земята. Смята се, че е започнал да се образува преди около 34 милиона години. Дълго време се смяташе, че образуването на Антарктическия леден щит е свързано с намаляване на нивата на CO₂ в атмосферата, което е охладило планетата достатъчно, за да се образува лед.

В тази теория обаче има противоречия: ако причината е била само намаляването на въглеродния диоксид, и двете полукълба би трябвало да са замръзнали едновременно. В действителност обаче само най-южният континент около Южния полюс е замръзнал, докато Арктика е останала без лед в продължение на милиони години.

В ново проучване учените са изложили напълно нова хипотеза: тектоничните промени и издигането на континентите вероятно са изиграли решаваща роля за ранното замръзване на Антарктида. Според водещия автор на изследването, Томас Гернон, професор по науки за Земята в Университета в Саутхемптън, ако спадът в нивата на CO2 е единствената причина, бихме очаквали по-симетрична реакция от полюсите. Антарктида обаче вероятно е имала значително предимство, защото геоложките процеси са издигнали сушата на по-голяма надморска височина, правейки я по-студена.

Проучването, което използва компютърни модели, за да проследи как континенталният дрейф е променил ландшафта около Антарктида в продължение на около 100 милиона години, установи, че причината е разделянето на Антарктида и Африка през юрския период, между 201 и 143 милиона години, когато суперконтинентът Гондвана се е разпаднал.

Смята се, че това разделяне е причинило разпространението на бавни вълни през земната мантия – мантийни вълни – феномен, открит за първи път от екипа на Джернон, докато е изучавал подобни странни високи плата в Южна Африка. С разпространението си вълните постепенно повдигали земната кора, образувайки крайбрежен откос, издигнато плато и планините Гамбурцев – планинска верига, която сега е погребана под повече от километър лед на дълбочина в континента.

В резултат на това, преди около 45 милиона години, голяма част от ландшафта на Източна Антарктика се е издигнала с около 1,5–2 километра над прага, необходим за целогодишен сняг и лед, което е позволило образуването на постоянна ледена шапка.

Според авторите на изследването, резултатите са напомняне, че тектониката на плочите е неразривно свързана с климата на нашата планета, както и с живота на Земята.

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