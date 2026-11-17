Спасени моряци от кораба GAS HUSKY бяха докарани с хеликоптер "Кугър" в авиобаза "Чайка" във Варна. Корабът GAS HUSKY е потънал на около 50 мили източно от Бяла. Военнослужещи и летателна техника от Военновъздушните сили участваха в операция по издирването и спасяване на екипажа му, съобщиха по-рано от пресцентъра на Министерството на отбраната. ОЩЕ: Нов кораб потъна край България - военни самолети и хеликоптери издирват екипажа

Моторният кораб GAS HUSKY е изчезнал от радарите малко след полунощ. В 8:02 ч. тази сутрин се е задействал аварийният му радиобуй, който излъчва сигнал за потънал плавателен съд.

По данни на VesselFinder газовозът е пътувал от египетската Александрия към Румъния. Последната му известна позиция е била на 14,5 морски мили от мястото, където вчера беше поразен товарният кораб BETUL 8.

Към момента няма официална информация за броя на хората на борда на GAS HUSKY и състоянието им.

Инцидентът става само ден след като товарният кораб BETUL 8 беше ударен от два морски дрона и се обърна.