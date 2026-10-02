Пореден проблем в БОК: Липсва информация за сериозни разходи на ръководството на Костадинова

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева разкри тревожни данни за работата на доскорошното ръководство. Както е известно, легендата на родната стрелба спечели изборите срещу нейната предшественичка Стефка Костадинова, но пое властта около година по-късно заради конфликт между двете. Откакто Лечева застана начело, проблемите, които трябва да разреши, изникват един след друг. Сега тя разкри за сериозни финансови пропуски в отчета за работата през последните четири години.

Огромен пропуск в разходните отчети на БОК

Един от най-големите казуси пред новото ръководството е финансовата дейност на бившите ръководители. Това стана ясно от думите на Весела Лечева при гостуването ѝ в предаването "Тази сутрин" по bTV. Председателят на БОК и ръководството представи данни от доклад на Контролната комисия за работата на БОК през последните четири години. Според информацията, която съдържа подробни данни в 10 000 страници за периода между 2022 и 2026 година, има сериозни пропуски в отчетността.

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Лечева разкри, че дружество, свързано с БОК, е натрупало сериозни задължения в размер над 400 хиляди евро. Освен това има неяснота относно определи пари, които са дадени на фирма, при която са установени проблеми с финансовата документация. Става въпрос за около 80 000 евро, за които липсват разходни документи. Лечева заяви, че предстои да се прецени какви действия ще бъдат предприети по отделните казуси.

"Историята на олимпийското движение не заслужава да се говори само за това. Ще вземем мерки и ще поискаме отговорност от всеки един, който е разполагал неправомерно с обществени средства. Задълженията бяха над 400 000 евро. Поетапно започнахме да ги изчистваме. Ако не приемат средствата да бъдат възстановени в разумни срокове, ще потърсим отговорност", каза още Лечева.

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