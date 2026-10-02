Войната в Иран::

Пореден проблем в БОК: Липсва информация за сериозни разходи на ръководството на Костадинова

02 октомври 2026, 14:24 часа 726 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пореден проблем в БОК: Липсва информация за сериозни разходи на ръководството на Костадинова

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева разкри тревожни данни за работата на доскорошното ръководство. Както е известно, легендата на родната стрелба спечели изборите срещу нейната предшественичка Стефка Костадинова, но пое властта около година по-късно заради конфликт между двете. Откакто Лечева застана начело, проблемите, които трябва да разреши, изникват един след друг. Сега тя разкри за сериозни финансови пропуски в отчета за работата през последните четири години.

Огромен пропуск в разходните отчети на БОК

Един от най-големите казуси пред новото ръководството е финансовата дейност на бившите ръководители. Това стана ясно от думите на Весела Лечева при гостуването ѝ в предаването "Тази сутрин" по bTV. Председателят на БОК и ръководството представи данни от доклад на Контролната комисия за работата на БОК през последните четири години. Според информацията, която съдържа подробни данни в 10 000 страници за периода между 2022 и 2026 година, има сериозни пропуски в отчетността.

ОЩЕ: Стефка Костадинова избухна и заплаши със съд член от екипа на Весела Лечева в БОК

Весела Лечева

Лечева разкри, че дружество, свързано с БОК, е натрупало сериозни задължения в размер над 400 хиляди евро. Освен това има неяснота относно определи пари, които са дадени на фирма, при която са установени проблеми с финансовата документация. Става въпрос за около 80 000 евро, за които липсват разходни документи. Лечева заяви, че предстои да се прецени какви действия ще бъдат предприети по отделните казуси.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"Историята на олимпийското движение не заслужава да се говори само за това. Ще вземем мерки и ще поискаме отговорност от всеки един, който е разполагал неправомерно с обществени средства. Задълженията бяха над 400 000 евро. Поетапно започнахме да ги изчистваме. Ако не приемат средствата да бъдат възстановени в разумни срокове, ще потърсим отговорност", каза още Лечева.

 ОЩЕ: Весела Лечева подкрепи олимпийско завръщане за спорт, който има български шампион

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
БОК Весела Лечева
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес