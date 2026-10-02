Един последен шанс за Никола Цолов да пребори претендент със сериозен гръб и скрит фаворит, който лети по пистата

Никола Цолов е на само 7 точки от лидера Рафаел Камара в битката за титлата във Формула 2, а в много добра форма навлезе и третият в класирането Алекс Дън, който изостава на 18 пункта от лидера. До края на сезона по програма остават два кръга, но има вероятност състезанията в Катар да отпаднат заради ситуацията в региона, докато това в Абу Даби изглежда, че ще се състои почти на 100 процента. Именно затова се очертава Цолов да получи един последен шанс, с който да опита да пребори Камара и Дън за първото място.

Камара и Дън - конкурентите на Цолов за титлата във Формула 2

От началото на сезона Цолов бе почти неизменно лидер, а като негов главен съперник бе сочен Камара. В Баку обаче Алекс Дън бе изключително бърз и успя да скъси изоставането си и да се превърне в скрит фаворит за титлата. А добрата му форма и набраната инерция изглеждат като реална заплаха за Цолов и Камара, които също бленуват да спечелят титлата във Формула 2. Според Таня Пенева, която е специалист по тема Формула 1 и Формула 2, Цолов е напълно способен да надскочи останалите и да триумфира.

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Дън набра инерция в последните състезания и е скрит фаворит за титлата

"През сезона Алекс Дън нямаше чак толкова впечатляващи изяви, но в последните състезания в Баку доста сериозно летеше по пистата. Той е набрал една инерция, с която не се знае какво ще се случи в последните два кръга. Добре е да знаем, че Никола не е сам в тази битка - и освен Камара, има и Алекс Дън. Като реален претендент се води Камара - пилот, който очевидно има и силно лоби зад себе си. Било то и финансово, и бразилско - по наследствена линия, защото Бразилия е много силно изявена в този спорт, с много велики пилоти. Аз вярвам, че в оставащите два кръга Никола може да надскочи всички останали, предвид това, че той кара в тези състезания и през миналата година, когато му бе дадена такава възможност", каза тя.

Ще има ли състезания в Катар и Абу Даби?

"Всеки ден получаваме разпопосочна информация. Един ден се казва "няма да има повече състезания", после пък се казва "не, ще има състезания в Абу Даби, може би и в Катар". По последна информация, Катар е под въпрос, а в Абу Даби почти на 100% ще има състезание. И именно там Никола може да се пребори за титлата", добави още Пенева, известна в социалните мрежи като Таня Off Track. Повече - гледайте във видеото:

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