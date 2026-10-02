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Холивудска война: Оливие Мартинес обвини Хали Бери във физическо насилие над сина им

02 октомври 2026, 14:47 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Холивудска война: Оливие Мартинес обвини Хали Бери във физическо насилие над сина им

Френският актьор Оливие Мартинес обвини бившата си съпруга – холивудската звезда Хали Бери, във физическо насилие над 12-годишния им син Масео, съобщи „Върайъти“. Артистът е подал молба до съда за временна ограничителна заповед срещу Бери, като настоява и за еднолично попечителство вместо сегашното споделено упражняване на родителските права. Мартинес твърди, че на 26 септември актрисата е нападнала детето и е започнала да го души.

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Адвокатката на Хали Бери тхвърля обвиненията. Според Бек молбата е напълно неоснователна и подвеждаща. Адвокатката допълни, че Оливие Мартинес не е изпълнявал съдебни решения, свързани с грижите за сина им, за което е бил санкциониран. Според Бек Хали Бери е "дълбоко натъжена", но ще продължи да отстоява интересите на детето и да му осигурява любовта и подкрепата, от които се нуждае.

В молбата си за временна ограничителна заповед Мартинес твърди, че през последните години е имало и други случаи на насилие. "Имало е и други случаи на физическо насилие над сина ни, както и словесен и емоционален тормоз срещу мен", пише той. Според френския актьор Бери го е наричала пред детето им с обидни думи и е твърдяла, че Оливие е бял мъж, който иска да ограби чернокожа жена заради споровете около издръжката на сина им. Според твърденията на Мартинес американската актриса попитала Масео: "Как се чувстваш от това като чернокож мъж?".

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В същия документ до съда Мартинес посочва, че след случилото се на 26 септември Хали Бери му е изпратила съобщение с извинение. "Не искам да прекъсвам завинаги връзката между сина ни и Бери, но не смятам, че трябва да се виждат, докато тя не поеме необходимата отговорност за действията си", добавя френският актьор.

Мартинес твърди още, че след инцидента детето не иска да остава в дома на майка си. Той е поискал съдът да разпореди Хали Бери да не бъде под въздействието на алкохол или други вещества по време на срещите със сина им.

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Оливие Мартинес Хали Бери насилие над деца попечителство
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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