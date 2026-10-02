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Жълт код за слана. Времето утре - 3 октомври 2026 г. (КАРТА)

02 октомври 2026, 13:55 часа 777 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Жълт код за слана. Времето утре - 3 октомври 2026 г. (КАРТА)

На 3 октомври 2026 г. минималните температури ще са от 1°-3° на места в котловините и високите полета до 11°-13° на югоизток, в София - около 2°. В събота ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, в Източна България - до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18° и 23°, в София - около 19°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Жълт код за слана

Жълт код за слана е обявен в част от областите Габрово, Пазарджик, София - област, Перник и Кюстендил. В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина на страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен изток-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°. 

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Слънчево над морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където главно преди обяд ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Карта: НИМХ

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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