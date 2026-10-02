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Успешен дебют за Мони в Италия! Братя Николови вече блестят заедно на клубно ниво

02 октомври 2026, 15:09 часа 485 прочитания 0 коментара
Снимка: VC Lokomotiv-Novosibirsk FB
Успешен дебют за Мони в Италия! Братя Николови вече блестят заедно на клубно ниво

Една от големите звезди на българския национален отбор по волейбол Симеон Николов дебютира за новия си клуб по успешен начин. Родният разпределител записа първи минути с фланелката на Кучине Лубе Чиватанова, към който се присъедини преди началото на лятото. В италианския тим той ще играе рамо до рамо с по-големия си брат Александър Николов, който е сред лидерите в състава. Двамата за първи път бяха заедно на терена на клубно ниво. 

Победа за Лубе в дебюта на Симеон Николов

В дебюта на Мони Николов отборът на Кучине Лубе записа успех. Воденият от Джампаоло Медей тим надделя с 3:1 (30:28, 26:24, 20:25, 25:21) над Юаса Батери Гротадзолина в контрола помежду им. По-малкият от братята Николови записа 7 точки в първия си мач, макар и неофициален. Алекс пък се отчете с 12 точки. Следващата контрола на Лубе е насрочена за неделя, 4 октомври, от 18:30 часа в Сан Северино Марке. Тя ще бъде срещу Чистерна Волей.

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Симеон Николов

В началото на юли месец Лубе обяви привличането на Мони Николов в редиците си. 19-годишният национал подписа тригодишен договор с новия си клуб. Както е известно, доскоро той бе част от руския Локомотив Новосибирск, където играеше под ръководството на българския специалист Пламен Константинов. По време на престоя си там по-малкият от братята Николови се превърна в световна звезда и привлече вниманието на европейските грандове. Той получи различни оферти, но реши да се присъедини към отбора на брат си.

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Александър Николов Симеон Николов Лубе Чивитанова
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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