По-лош е от скакалец, стига ни е унижавал: Италия скочи след думи на Тръмп, че Мелони му се е молила

Премиерът на Италия Джорджа Мелони обвини президента на САЩ Доналд Тръмп в лъжа, след като по-рано днес той заяви пред италианската телевизия „Ла Сетте“, че на срещата на Г-7 в Евиан Мелони го е умолявала да се снима с него. Той я бил съжалил и затова се съгласил да се снимат заедно. Тръмп визираше снимка, на която двамата се виждат седнали сами на диван. Тръмп дори добави пред телевизията, че не е бил длъжен изобщо да разговаря с италианския премиер.

Тръмп говори измислици - това заяви веднага след това Мелони във видео, публикувано в социалните мрежи. Тя добави, че Италия и тя лично никога не умоляват никого за каквото и да било. Мелони заяви, че е откровено изумена от изказванията на Тръмп, но припомни, че не е изненадана от него, тъй като той действа така и с други съюзници. Тя допълва, че е разочарована, че Тръмп не показва същата решимост (както тази, с която отправя нападки срещу съюзниците) и спрямо враговете на Запада.

Кадри от срещата на Г-7 във Франция показаха Мелони и Тръмп да разговарят на няколко пъти, но в даден момент от един от разговорите, Мелони прави енергични жестове към Тръмп. В друг разговор, на който присъстват и германският канцлер Фридрих Мерц и председателят на Европейския съвет Антониу Коща, Коща пита Мелони и Тръмп дали двамата са отново приятели. Мелони казва, че те никога не са спирали да бъдат. Тръмп обаче казва, че е бил „изоставен“, на което Мелони през смях отвръща „Стига де, не е вярно“.

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Никой не може да се държи така с Италия!

Изказванията на Тръмп по адрес на Мелони предизвикаха остра реакция сред италианските политици.

„Сериозните и обидни думи на президента Тръмп по адрес на министър-председателя Джорджа Мелони обиждат цяла Италия. Поради тази причина реших да отменя посещението си в САЩ, планирано за 21 и 22 юни“, написа в Екс вицепремиерът и министър на външните работи Антонио Таяни. „Никой не може да обижда Италия така, както го направиха САЩ“, добави той.

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„Не мога да си представя Джорджа Мелони да моли когото и да било за снимка, дори под заплаха. Мога обаче да си представя колко ѝ е струвало да пренебрегне това, което Тръмп каза преди седмици, водена от мисълта да защити интересите на Италия, Европа и Запада. И мога да си представя колко ще ѝ струва да не коментира по начина, по който заслужава този нов гаф на американския президент. Макар че „гаф“ е твърде меко определение и дори незаслужено оправдание. Това, което наранява, е, че подобни изказвания не носят полза на никого – нито на САЩ, нито на Италия, нито на съюза между тях“, заяви министърът на отбраната Гуидо Крозето.

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„Изразявам пълна солидарност и дълбоко възхищение към министър-председателя Джорджа Мелони. Никой не може да си мисли, че безнаказано ще обижда Италия и нейните най-висши институции. Това е исторически урок, който не допуска изключения, включително и за САЩ. Достойнството и честта на нацията изискват уважение“, се казва в официално съобщение на министъра на културата Алесандро Джули.

„Италия не заслужава да бъде толкова публично унижавана. Казвам това първо като италиански гражданин, а след това като политик. Напълно неприемливо е наш съюзник да си позволява да говори по този начин за нашите институционални лидери. Надявам се само да бъде направен сериозен анализ на случилото се“, каза бившият премиер Джузепе Конте.

„Безумните изказвания на Тръмп за Джорджа Мелони са само последният епизод от поредица атаки и обиди към европейските лидери. Не е ясно дали по собствена воля или поради некомпетентност той разрушава историческите отношения между САЩ и Европа. С неуместните си изявления той успя да постигне трудната цел да направи САЩ нежелани в целия европейски континент, нанасяйки вреда не само на Европа, но най-вече на самите САЩ“, каза Джованбатиста Фацолари, заместник-държавен секретар към италианския Министерския съвет.

„Тръмп става все по-сюрреалистичен – сега тормози дори Джорджа Мелони, последния съюзник, който му беше останал. Надявам се италианският премиер да признае грешката си, че обвърза италианската външна политика с позициите на тази американска администрация, която причинява повече щети и от скакалци. Какво чака, за да застане решително на страната на ЕС?“, заяви лидерът на центриската партия „Повече Европа“ Рикардо Маджи.

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„Доналд Тръмп все повече губи контрол и все повече показва, че не е подходящ да представлява велика държава като САЩ. Италия и Европа никога не са умолявали никого. Вярно е обаче, че през последните месеци с ужас наблюдаваме как Тръмп „сваля шапка“ на Путин, Си Дзинпин и всички врагове на либералните демокрации. Доналд Тръмп е бедствие за американския народ и за свободния свят“, заяви в Екс заместник-председателят на Европейския парламент Пина Пичерно, която е представител на италианската опозиционна Демократическа партия.