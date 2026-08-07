Учени откриха емисии на течен азот в Плутон

Космически апарат, изстрелян в покрайнините на Слънчевата система преди близо 20 години, продължава да изпраща данни, които преобръщат разбирането на учените за студените светове във Вселената. Благодарение от него са открити следи от прясна течност на повърхността на Плутон.

Течен азот на повърхността на Плутон

Анализ на изображения, предадени от космическия апарат „Нови хоризонти“ на НАСА по време на прелитането му покрай Плутон през 2015 г., доведе до изненадващо заключение. Изследователи от Югозападния изследователски институт откриха доказателства, че повърхността на планетата джудже съдържа не само лед, но и наскоро образувана течност.

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Фокусът на учените е върху Спътник Планития, гигантски ледник от замръзнал азот, по-голям по площ от Тексас и Оклахома взети заедно. Геоложки конвекционни клетки са били наблюдавани и преди в този регион с форма на сърце. Нови данни, публикувани в Planetary Science Journal, обаче сочат към по-динамични процеси.

Учените са сравнили моделите в северната част на ледника с подобни модели на Земята. Тъмните, размити образувания на изображенията поразително напомнят на ледени петна на нашата планета, които са били овлажнени от дъжд или подпочвени води. Атмосферата на Плутон обаче е твърде тънка, а температурите толкова ниски, че дъждът от течен азот е физически невъзможен там. Единственото обяснение е, че течността пробива през пукнатини в леда отдолу.

„Плутон никога не престава да ни учудва“, коментира ръководителят на мисията Алън Стърн. Той обяснява, че това е пряко доказателство не само за течна среда в близкото геоложко минало, но и за евентуален нов тип течно образувание, невиждано досега на тази планета джудже.

Междувременно учени съобщиха, че атмосферата на Плутон е започнала да се разпада, докато се отдалечава от Слънцето.

Атмосферата на Плутон се променя - нейното налягането е спаднало с 16% за последните две години. Това са първите признаци на колапс, според астрономите.

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Плутон е планета джудже с удължена орбита. Той се приближава последователно до Слънцето и след това се отдалечава на огромни разстояния. В момента Плутон е във фаза на движение навън. Това е първият път, в който планетата прави подобно движение от момента на нейното откриване през 1930 г. Изчисленията показват, че през 2114 г. Плутон ще достигне максималното си разстояние и след това ще се обърне. Но преди това го очаква дълго пътуване в студ и мрак, където слънчевата светлина става все по-слаба. А атмосферата му ще се охлади заедно с него.

Екип от изследователи, ръководен от Аманда Сикафус от Института за планетарни науки в Съединените щати, е проследил промените в атмосферата на Плутон от 2017 до 2023 г., използвайки рядко астрономическо явление, наречено затъмнения. Затъмненията се случват, когато Плутон преминава директно пред далечна звезда. Докато звездната светлина преминава през атмосферата на планетата джудже, учените могат да измерят как тя отслабва. Това отслабване може да се използва за определяне на плътността и налягането на атмосферата.

От 2017 г. насам екипът е наблюдавал 10 такива затъмнения, но само в четири случая събитието е регистрирано едновременно от множество места на Земята. Измерванията показват, че от прелитането на сондата New Horizons през 2015 г. до средата на 2021 г. атмосферното налягане на Плутон е останало приблизително постоянно. Но след това, между средата на 2021 г. и юли 2023 г., се случва нещо неочаквано: налягането спада с 16%.

Това е първото пряко доказателство, че атмосферата на Плутон може би започва да се свива. С охлаждането на повърхността, докато се отдалечава от Слънцето, азотът, който се изпарява от повърхността и поддържа атмосферата, спира да тече – той просто замръзва обратно в лед.

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