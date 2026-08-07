Мощен взрив в Москва и пълна мистерия: Руснаци не вярват на версията за свръхзвуков самолет (ВИДЕО)

Сутринта на 7 август жителите на цяла Москва чуха мощна експлозия, която и досега не е ясно от какво е била предизвикана. Според очевидци в някои апартаменти стените и прозорците са се разтресли. Читатели на опозиционния канал ASTRA от няколко района на града са съобщили за силен трясък. „Току-що чухме ясно отдалечен трясък в офиса ни в центъра на Москва. Приятели от предградията, намиращи се на съвсем различни места, веднага ни писаха, че и те са го чули. Явно нещо е избухнало с голяма сила", гласи едно от съобщенията.

„Москва, много силна експлозия в 11:00 – прозорците се разтресоха – от центъра до северната част на Москва. Няколко приятели потвърдиха, че са я чули. Визуално нищо не се виждаше", посочва се в друго съобщение.

Трети очевидец пише: „В 11:17 часа имаше експлозия в южната част на Москва, която се чу на станциите „Варшавска“ и „Домодедовска"".

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И още: „В Москва имаше мощна експлозия, чута в почти всеки район на града, включително в центъра. Никъде не се съобщава нищо; не е ясно какво е експлодирало".

Самолет, летящ със свръхзвукова скорост? Московчани не вярват

Един от основните канали за наблюдение, който съобщава за заплахи от атаки, излезе с теория, че силният шум, чут в Москва и Московска област, се дължи на самолет, летящ със свръхзвукова скорост.

Властите в руската столица и региона все още не са коментирали информацията.

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"РБК" потвърди тази информация. Източник от телевизионния канал „360“ също съобщи, че силният шум може да е свързан със самолет, летящ със свръхзвукови скорости.

Московчани, изплашени от взрива, обаче не вярват на обяснението за изтребител. Руснаците разсъждават, че след години на война в Украйна със сигурност биха чули нещо подобно поне веднъж досега, става ясно от думите на руснак, който живеел дълги години край военно летище, в следното видео:

🤥 Muscovites frightened by the blast don’t believe the fighter jet explanation



Russians are reasoning that after years of war, they surely would have heard something similar at least once before.



But today’s “bang” reportedly made walls shake across the city. For the first… https://t.co/A9NfL3s5Md pic.twitter.com/1PsIxP6SGa — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2026

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