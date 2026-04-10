"Родителите са отчаяни": Мицотакис защити забраната на социалните мрежи за деца

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис защити плана на правителството да забрани достъпа до социални мрежи на деца под 15-годишна възраст от 2027 г., като се позова на опасения относно психичното здраве, съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“, цитирано от БТА. Той допълни, че хазартните игри и онлайн хазартът ще бъдат следващите сектори, които ще бъдат засегнати от възрастови ограничения.

Премиерът обяви мярката за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години чрез видеообръщение в платформата TikTok в сряда.

В последващи коментари за интервю за infokids.gr, публикувано в четвъртък, Мицотакис критикува това, което той нарече „безкрайно скролване“, като заяви, че социалните мрежи са направени така, че да увеличават максимално времето, прекарано онлайн от потребителите, за да получат печалба.

„Родителите са отчаяни“, каза той и допълни, че новата мярка ще им даде „две оръжия“: възможността да кажат на децата, че използването на социални мрежи е незаконно съгласно новите правила и въвеждането на задължително потвърждаване на възрастта в платформите от 1 януари 2027 г.

Мицотакис заяви, че компаниите за социални мрежи ще бъдат задължени да проверяват възрастта на потребителите и призова родителите да се консултират с правителствена платформа, свързана с родителския контрол, за да получат насоки относно настройките на устройствата и ограниченията на приложенията.

Гръцкият премиер подчерта, че инициативата за забрана за достъпа до социални мрежи е част от по-широка стратегия, която ще засяга на следващ етап също хазартните игри и онлайн хазарта. "Изкуственият интелект и неговото въздействие върху образованието също са в дневния ред на правителството", каза Мицотакис.

„Искаме ли изкуственият интелект и тези приложения да пишат домашните на децата ни, или трябва децата да ги пишат сами?“, попита той. „Това е реалност – нека не се заблуждаваме – тя вече се случва днес, докато говорим“.