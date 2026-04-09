С книга на Уилям Гладстоун, британското правителство почита 150 г. Априлско въстание

Днес поне за британското правителство това, което е правилно и морално е всчики да живеят в спокойствие и мир. Затова трябва да бъдат защитени не само нашите интереси, а това, което е правилно и морално. Може би и това е написал през 1876 г. британският политик и министър-председател Уилям Гладстоун за Априлското въстание и българските ужаси в него. Това заяви посланикът на Великобритания у нас Н. Пр. Натаниел Копси пред БНТ.

Още: Априлското въстание за национален празник: Провал и смърт - това ли ще честваме?

Как Великобритания ще почете у нас Априлското въстание?

Още: 20 април да стане официален празник: Министър Игнатов с предложение

Той обясни, че британското посолство има намерение да покаже за българите въздействието от Априлското въстание върху Великобритания и общественото мнение. "През 1876 г. в резултат на Априлското въстание и реакцията на Османската империя, британските граждани са били ужасени от реакцията на Османската империя и много силно са го критикували. Премиерът по онова време Уилям Гладстон е решил да напише книга, посветена на българските ужаси в Априлското въстание", поясни Н. Пр. Копси.

Според него идеите на Уилям Гладстоун са живи и до днес. "За нас във Великобритания спорът за националните интереси е започнал с българските ужаси в Априлското въстание", посочи Н. Пр. Копси.

По думите му винаги е било видно кой е бил агресорът и кой е бил жертвата в Априлското въстание, както и в сегашните войни - в Близкия изток и войната в Украйна.

Още: Министър Сергей Игнатов: 20 април – присъствен, но неучебен ден